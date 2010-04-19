Nokia, X5 modeliyle mi karşımıza çıkacak?

Tam Boyutta Gör

Cep telefonu pazarında birincilik tahtında oturmaya devam eden Nokia, X serisinden X3 ile X6'ın arasına konumlandırmak üzere X5 modeli üzerinde çalışıyor olabilir.

Rivayetlere göre X3'e kıyasla daha üstün teknik özelliklerle, X6'dan daha düşük fiyat seviyesini aynı çatı altında birleştirmeyi hedefleyen X5, kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA şebekesi desteği, 170 MB dahili bellek, microSD kart girişi, Bluetooth bağlantısı, 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera (Carl Zeiss?) ve 15 FPS video kaydı sunabilir. Nokia cephesinden herhangi bir resmi açıklama gelmediği için kesin yorumlarda bulunmak güç. Gelişmeleri merakla bekliyoruz.

Tam Boyutta Gör

http://noknok.tv/2010/04/19/nokia-x5-smartphone-revealed/