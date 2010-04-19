Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, X5 modeliyle mi karşımıza çıkacak?

9 yıl
9,8b
1
5
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia, X5 modeliyle mi karşımıza çıkacak?
Tam Boyutta Gör

Cep telefonu pazarında birincilik tahtında oturmaya devam eden Nokia, X serisinden X3 ile X6'ın arasına konumlandırmak üzere X5 modeli üzerinde çalışıyor olabilir.

Rivayetlere göre X3'e kıyasla daha üstün teknik özelliklerle, X6'dan daha düşük fiyat seviyesini aynı çatı altında birleştirmeyi hedefleyen X5, kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA şebekesi desteği, 170 MB dahili bellek, microSD kart girişi, Bluetooth bağlantısı, 5 megapiksel çözünürlüğünde CMOS kamera (Carl Zeiss?) ve 15 FPS video kaydı sunabilir. Nokia cephesinden herhangi bir resmi açıklama gelmediği için kesin yorumlarda bulunmak güç. Gelişmeleri merakla bekliyoruz.

Nokia, X5 modeliyle mi karşımıza çıkacak?
Tam Boyutta Gör


http://noknok.tv/2010/04/19/nokia-x5-smartphone-revealed/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mertcan. 9 yıl
15FPS video kaydı düşük bir değer değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 9 yıl
Verilen bilgiler sadece rivayet. Doğru da olabilir yanlış da. 15 FPS günümüzde yeterli değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim