Nokia, Türkiye’de yerli baz istasyonu üretmek için Karel ile anlaştı

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Finlandiyalı telekomünikasyon devi Nokia, Türkiye’de 4G ve 5G baz istasyonları üretmek için Türk elektronik üreticisi Karel ile iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Nokia ve Karel, bu sene içinde yerli üretime başlıyor.

Türkiye’de ilk etapta 2022 ortasından itibaren 4G baz istasyonları üretilecek. 2023 yılında kullanıma sunulması beklenen 5G ile birlikte de Nokia’nın 5G baz istasyonlarının da Türkiye’de üretilmesi planlanıyor.

Nokia’nın ülkemizde iş birliği yaptığı Karel, yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan bir şirket. Şirket iletişim elektroniği alanında Ar-Ge çalışmaları ve üretim yapıyor. Türkiye pazarında liderliğinin yanı sıra 30’dan fazla ülkeye ürün ve teknoloji ihraç ederek küresel çaptaki ilk 15 üretici arasında gösteriliyor.

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Türkiye’de yerli baz istasyonu üretimi iş birliği hakkında konuşan Nokia Türkiye Kıdemli Ülke Yöneticisi Özgür Erzincan, “Bu duyurudan dolayı çok heyecanlıyız. Müşterilerimizle güçlü bir iş bağımızın ve uzun süreli ve güvenilir ilişkilerimizin bulunduğu Türkiye, Nokia için önemli bir pazar. Bugün Karel ile birlikte müşterilerimizden hem bugün hem de gelecekteki tüm yerli ürün taleplerini yerine getirebileceğiz.” dedi.

Karel Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tunaoğlu konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Teknolojinin çok hızlı geliştiği, yeni nesil iletişim sistemlerine geçişin yaşandığı önemli bir değişim dönemindeyiz. Karel olarak Ar-Ge’miz, nitelikli üretim gücümüz, bilgi birikimi ve deneyimimizle teknoloji alanında küresel oyuncu olma vizyon ve hedefiyle ilerliyoruz. Bugün dünyanın lider teknoloji firmaları arasında yer alan Nokia ile başlattığımız bu işbirliğinden büyük heyecan duymaktayız. Bunun uzun soluklu, gelişen ve değer katan bir güç birliği yaratacağına inanıyoruz.”

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