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Nokia'nın Comes with Music servisi 107.227 kullanıcısıyla bekleneni veremedi mi?

9 yıl
2b
1
Diğer
knight
Haber Editörü
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Cep telefonu pazarındaki tahtını korumaya devam eden Nokia, 2008 yılının ekim ayında üzerinde büyük yatırımlar yaptığı ''Comes with Music'' servisini duyurmuş; sırasıyla İngiltere, Singapur, Avustralya, Brezilya, İsveç, İtalya, Meksika, Almanya ve İsviçre'de müzik hizmeti sunulmaya başlanmıştı. Ancak doğum gününü kutlayan servisin 107.227 kullanıcıya ulaşılması yapılan yatırımlar ve yoğun reklam çalışmaları göz önünde bulundurulursa Nokia cephesinde soğuk rüzgarların esmesine neden oldu. Music Alley'in açıklamalarına göre 9 farklı pazardaki temmuz ayı istatistikleri;

Ülke / Kullanıcı sayısı / Servisin başladığı tarih:

İngiltere - 32.768 kullanıcı - Ekim 2008
Singapur - 19.318 kullanıcı - Şubat 2009
Avustralya - 23.003 kullanıcı - Mart 2009
Brezilya - 10.809 kullanıcı - Nisan 2009
İsveç - 1.101 kullanıcı - Nisan 2009
İtalya - 691 kullanıcı - Nisan 2009
Meksika - 16.344 kullanıcı - Mayıs 2009
Almanya - 2673 kullanıcı - Mayıs 2009
İsviçre - 560 kullanıcı - Haziran 2009

İstatistiklere göre İngiltere CMW servisine en çok ilgi gösteren ülkelerden birisi. İtalya'daki cep telefonu kullanım oranının yüksek olduğunu düşünülürse 691 kullanıcı biraz düşündürücü. Genel ilginin düşük olma sebebi olarak dijital hak yönetimi (DRM) ile ilgili sıkıntılar ve cep telefonu - bilgisayar senkronizasyonundaki karışıklıklar gösteriliyor. Bakalım firma, Comes with Music ile Hindistan'da beklediğini bulabilecek mi?

 


http://moconews.net/article/419-nokia-comes-with-music-had-only-107000-users-in-july/ Yorum Yaz
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