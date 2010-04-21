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Nokia'nın QWERTY klavyeli iş telefonu E72'nin artık beyaz renk seçeneği de var

9 yıl
122,7b
1
30
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, E serisi dahilindeki QWERTY klavyeli E72 ile beraber siyah, gümüş, kahverengi ve mor renk seçenekleri sunuyordu. Bugün itibariyle E72 beyazlara bürünmüş şekilde teknoloji severlere merhaba dedi. Diğer renk versiyonlarıyla tamamen aynı teknik özellikleri paylaşan E72'nin aksesuarları da akıllı cep telefonuyla renk açısından uyumlu hale getirilmiş.

Nokia E72'nin teknik detaylarını merak edenler için bir kez daha gündeme getirecek olursak dört band GSM - kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesi uyumu, Symbian v9.3 işletim sistemi, 600 MHz ARM11 işlemci, 128 MB RAM, 250 MB dahili depolama alanı, microSD kart girişi, 2.36 inç - 320x240 piksel - 16 milyon renk TFT ekran, ivme sensörü, ışık sensörü, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 640x480@15 FPS video kaydı, görüntülü konuşma için VGA kamera, Bluetooth / GPS / WI-FI bağlantıları, RDS'li FM radyo ve 1500 mAh batarya gibi özellikler göze çarpıyor.

Beyaz Nokia E72'nin içinde bulunduğumuz nisan ayının sonlarına doğru vergiler hariç 327$ civarında satılması bekleniyor.


http://www.unwiredview.com/2010/04/21/nokia-e72-white-edition-coming-later-this-month-in-malaysia-first/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29 Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
ben bittim buna ya hemen haftaya bi tane alıcam ama izmirde oturuyorum nerede satıldığını bulamıyorum sizin bi bilginiz var mı?
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaslar..grey market parelel demek..yanı kvk gbı deıl tanınmamış br garantı oldugu ıcın mecburen aldınız sıteye gondermek zorundasınız..kvk da soz konusu oda garantıye gonderıyor öle de beklemıs oluyorsunuz öle de nse uzatmıyım...ben yıLLardır bu sıteden alıs verıs yapyorum..herkese tavsıye ederım..ve aradınız renkde mevcuttur..http://www.hepsiburada.com/Liste/nokia-e72-navigation-bh-216-bleutooth-kulaklik-holder-hediye-/ProductDetails.aspx?productId=telcepnokn72nb&categoryId=371946
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DH Misafiri 8 yıl
Ben Beyaz modelinden almak istiyorum fakat ithalatçı firma, istanbul garantili olduğunu falan söyledi. Ne derece güvenebilirim, internette ne diye araştırabilirim.
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DH Misafiri 8 yıl
bir de o kulaklık orda gösterildiği gibi beyaz olsaydı iyi olacaktı, bildiğin gri!!
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DH Misafiri 8 yıl
arkasaşlar ben bugün nokia shop cepa dan aldım club garantili white edition paket
800 tl 10 taksitli zaten şu an nokia shop dışında hiçbiryerde yok.ilgilenenlere duyurulur.
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DH Misafiri 8 yıl
bende beyazını ısmarladım 3 haftadan beri beklemekteyim acaba daha beklermiyim :S
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DH Misafiri 8 yıl
ben de e 72 beyaz buldum fakat kvk garantili değil netpa garantili ne yapmalıyım sizce
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DH Misafiri 8 yıl
alalım bakalım.comda beyazı var ve aynısı degısenı yok sadece turkıyeye gelmedıgı ıcın kvk garantılı dııll oda sorunn dııll cunku ıtallathcı fırmadan 2 yıl garantılı.:D hemde ıstedınız setuı arayın bulamassınız yanı allaım bakalım cok hesaplı ben aynı tele baktım 750 lıra alalım bakalımda 600 kusur hem hesaplı hemde beyazı var ben aldım sızede tavsıye ederım su an herhalde turkıyede bı bende var:D
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northernlights 8 yıl
Beyazda yakışmış.
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DH Misafiri 8 yıl
Merhaba arkadaşlar bende beyaz istiyorum her yeri aradım ama yok beyazın üretimi yok diyorlar bütün bayiiler:( grey alıcam artık ne yapalım:(
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Tarashman 8 yıl

DH Misafiri

Merhaba arkadaşlar bende beyaz istiyorum her yeri aradım ama yok beyazın üretimi yok diyorlar bütün bayiiler:( grey alıcam artık ne yapalım:(



merhaba bu sitede var beyazı ama bilmiyorum güvenilir mi ve de forumdan daha önce oradan beyaz e72 alan var mı...

http://www.alalimbakalim.com/urun/nokia-e72.aspx
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