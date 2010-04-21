Nokia'nın QWERTY klavyeli iş telefonu E72'nin artık beyaz renk seçeneği de var

Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, E serisi dahilindeki QWERTY klavyeli E72 ile beraber siyah, gümüş, kahverengi ve mor renk seçenekleri sunuyordu. Bugün itibariyle E72 beyazlara bürünmüş şekilde teknoloji severlere merhaba dedi. Diğer renk versiyonlarıyla tamamen aynı teknik özellikleri paylaşan E72'nin aksesuarları da akıllı cep telefonuyla renk açısından uyumlu hale getirilmiş.

Nokia E72'nin teknik detaylarını merak edenler için bir kez daha gündeme getirecek olursak dört band GSM - kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA şebekesi uyumu, Symbian v9.3 işletim sistemi, 600 MHz ARM11 işlemci, 128 MB RAM, 250 MB dahili depolama alanı, microSD kart girişi, 2.36 inç - 320x240 piksel - 16 milyon renk TFT ekran, ivme sensörü, ışık sensörü, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 640x480@15 FPS video kaydı, görüntülü konuşma için VGA kamera, Bluetooth / GPS / WI-FI bağlantıları, RDS'li FM radyo ve 1500 mAh batarya gibi özellikler göze çarpıyor.

Beyaz Nokia E72'nin içinde bulunduğumuz nisan ayının sonlarına doğru vergiler hariç 327$ civarında satılması bekleniyor.

http://www.unwiredview.com/2010/04/21/nokia-e72-white-edition-coming-later-this-month-in-malaysia-first/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+%28Unwired+View%29