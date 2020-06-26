Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nolan'ın yeni filmi Tenet iki hafta daha ertelendi

    Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet iki hafta daha ertelendi ve yeni gösterim tarihi 12 Ağustos 2020 olarak belirlendi.
    5 sa.
    719
    3
    5
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nolan'ın yeni filmi Tenet iki hafta daha ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet için bugün ikinci bir erteleme haberi daha geldi. Yapımcı stüdyo Warner Bros tarafından yapılan açıklamaya göre filmin 31 Temmuz'daki vizyon tarihi iki hafta daha ertelenerek 12 Ağustos'a çekildi.

    Tenet'ın ilk açıklanan orijinal gösterim tarihi 17 Temmuz'du. Bugünkü ertelemenin ardından filmin yayın tarihi yaklaşık bir ay ertelenmiş oldu. Warner Bros ve Christopher Nolan ikilisi, Tenet'ı bir an önce sinema salonlarına getirmeyi amaçlıyor, ancak en uygun gösterim tarihini seçme konusunda COVID-19 nedeniyle biraz zorlayıcı bir süreç yaşanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet ertelendi: İşte yeni vizyon tarihi

    Warner Bros ayrıca sürpriz bir duyuru yaparak Tenet'ın orijinal gösterim tarihi olan 17 Temmuz'da bir diğer Nolan filmi Inception'ı sinemalara geri getireceğini açıklamıştı. Inception'ın dünya genelinde tekrar yayınlanacağı belirtiliyor.

    Türkiye'de sinema salonları 1 Temmuz itibarıyla açılmaya başlayacak. Türkiye'nin en büyük sinema zinciri olan Cinemaximum ise, 1 Temmuz yerine 'büyük gün' olarak 17 Temmuz'u işaret etti. Warner Bros'un açıklamasında da belirttiği gibi Inception ülkemizde de 17 Temmuz'da tekrar sinemalara gelebilir.

    Virüs sonrası sinema sektörü için bir test niteliğinde olacak

    Sinemalar ABD'nin bazı eyaletlerinde, Avrupa'da ve Türkiye'de yavaş yavaş açılmaya başladı. Ancak bu durum elbette salonların hemen dolacağı anlamına gelmiyor.  Nolan'ın Tenet filmi aslında burada virüs sonrası sinema sektörü için büyük bir test niteliği taşıyor olacak. Bakalım insanlar virüse rağmen sinemalarda film izlemek isteyecekler mi.



    https://variety.com/2020/film/box-office/tenet-release-date-delayed-again-christopher-nolan-1234690272/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreyy0034 (Emre Yücel) 2 sa. yeni yorumcu
    Daha ne kadar insanlari merakta birakacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emreyy0034 (Emre Yücel) 2 sa. yeni yorumcu
    Bu filmi izlemek icin sabirsizlaniyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 2 sa.
    Su zamanda sinemeya gitmek hic akil kari degil
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ebavamqko 3 sa.
    sjw"ler ertelendi mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    formgonder2055 (regaip duman) 5 sa.
    2 hafta sonra film sitelerine düşüyor, çok güzel film olsa sinemada izlerdim ama değil, ben film sitesinden izledim diye batacak değil ya, onlarda güzel film yapsınlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 19 dk. 2020 Skoda Octavia'nın sıkıştırılmış doğal gazla çalışan versiyonu tanıtıldı 49 dk. Panasonic Toughbook A3 dayanıklılık odaklı tablet modeli satışa çıkıyor 59 dk. Yeni vaka sayısı az da olsa düştü (26 Haziran) 1 sa. TCl 10 Pro Türkiye'de satışa çıktı! TCL 10 Pro fiyatı ve özellikleri 1 sa. Lexar SL200 taşınabilir SSD’sini duyurdu 2 sa. Milli elektrikli tren pazartesi günü raylara iniyor 2 sa. Uygun fiyatlı Xbox Series X konsolu geliyor 3 sa. Yeni Mi Store mağazası Hatay'da açılıyor 3 sa. Teknosa’dan kargo sorununa çözüm: Araçta Teslimat 3 sa. AMD 2014’te koyduğu hedefi aştı: 25 katın üzerinde verimlilik artışı yakaladı 4 sa. Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanım istatistikleri paylaşıldı 4 sa. Mobil yonga dünyasında Güney Kore dönemi için Samsung çalışmalarını arttırdı 5 sa. 2020 Ford F-150 tanıtıldı: Hibrit versiyon ve yeni teknolojiler 5 sa. MacBook klavyeleri yükselen bir yapıya kavuşabilir 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Nolan'ın yeni filmi Tenet iki hafta daha ertelendi Sonraki 4G'li iPhone 12 modelinin fiyatı sızdırıldı 8 sa. Abonelik iptali çilesi bitti 8 sa. İnternet kafe ve oyun salonları 1 Temmuz'da açılıyor 9 sa. Yapay zekâya sahip bir robot, 70 milyon dolar bütçeli filmde başrol oynayacak 9 sa. Epic Games mağazasında Stranger Things 3: The Game ve AER Memories of Old hediyesi var 21 sa. Xbox Live Gold Temmuz 2020 oyunları açıklandı 22 sa. Çok iyi... ama bir şey eksik "Honor Magic Earbuds incelemesi" 23 sa. Dün zıplama yapan yeni vaka sayısı bugün aynı seyrinde (25 Haziran) 23 sa. Cyberpunk 2077’den yeni fragman geldi 1 gün Steam Yaz İndirimleri başladı! İşte dikkat çeken indirimler 1 gün Uzun dönem egzersiz gen ekspresyonunu anlamlı ölçüde değiştirebilir 1 gün Olympus markası Japan Industrial Partners altında faaliyet gösterecek 1 gün Yeni Hyundai i10 N Line, İzmit'te üretim bandına çıktı 1 gün JOLED grubu Samsung’a patent davası açtı 1 gün Safari 14 ile web sitelerine Face ID ve Touch ID ile giriş başlıyor 1 gün ARM işlemcili Mac’lerde Windows 10 on ARM kullanılamayabilir 1 gün UKOME, İBB'nin Uber benzeri taksi projesini kabul etmedi 1 gün Raja Koduri GPU’larını paylaştı: Avuç içi büyüklüğünde dev GPU 1 gün Türkiye'nin yeni kamikaze drone'u Alpagu, göreve hazırlanıyor 1 gün Galaxy Watch 3 resmi basın görseliyle karşımızda: Klasik saatleri aratmıyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi