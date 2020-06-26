Nolan'ın yeni filmi Tenet iki hafta daha ertelendi

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Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet için bugün ikinci bir erteleme haberi daha geldi. Yapımcı stüdyo Warner Bros tarafından yapılan açıklamaya göre filmin 31 Temmuz'daki vizyon tarihi iki hafta daha ertelenerek 12 Ağustos'a çekildi.

Tenet'ın ilk açıklanan orijinal gösterim tarihi 17 Temmuz'du. Bugünkü ertelemenin ardından filmin yayın tarihi yaklaşık bir ay ertelenmiş oldu. Warner Bros ve Christopher Nolan ikilisi, Tenet'ı bir an önce sinema salonlarına getirmeyi amaçlıyor, ancak en uygun gösterim tarihini seçme konusunda COVID-19 nedeniyle biraz zorlayıcı bir süreç yaşanıyor.

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Warner Bros ayrıca sürpriz bir duyuru yaparak Tenet'ın orijinal gösterim tarihi olan 17 Temmuz'da bir diğer Nolan filmi Inception'ı sinemalara geri getireceğini açıklamıştı. Inception'ın dünya genelinde tekrar yayınlanacağı belirtiliyor.

Türkiye'de sinema salonları 1 Temmuz itibarıyla açılmaya başlayacak. Türkiye'nin en büyük sinema zinciri olan Cinemaximum ise, 1 Temmuz yerine 'büyük gün' olarak 17 Temmuz'u işaret etti. Warner Bros'un açıklamasında da belirttiği gibi Inception ülkemizde de 17 Temmuz'da tekrar sinemalara gelebilir.

Virüs sonrası sinema sektörü için bir test niteliğinde olacak

Sinemalar ABD'nin bazı eyaletlerinde, Avrupa'da ve Türkiye'de yavaş yavaş açılmaya başladı. Ancak bu durum elbette salonların hemen dolacağı anlamına gelmiyor. Nolan'ın Tenet filmi aslında burada virüs sonrası sinema sektörü için büyük bir test niteliği taşıyor olacak. Bakalım insanlar virüse rağmen sinemalarda film izlemek isteyecekler mi.

https://variety.com/2020/film/box-office/tenet-release-date-delayed-again-christopher-nolan-1234690272/

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