Suzuki Jimny'nin ralli aracı görünümlü versiyonunu görün

Tam Boyutta Gör Japon motorlu araç üreticisi Suzuki'nin mini SUV diyebileceğimiz Jimny modeli, 1996 yılından beri piyasada ve kendi segmentinde çok rakibi olmadığı için oldukça özgün bir araç konumunda. Peki bu özgün araç, nostaljik ralli otomobillerinden esinlenilmiş bir şekilde özel versiyonlara kavuşturulsaydı nasıl gözükürdü? Evet, bir firma bu değişimi uygulayarak yeni iki versiyon ortaya koymuş.

2024 Tokyo Auto Salon fuarında canlı olarak sergilenecek olan bu ralli aracı görünümlü Suzuki Jimy'ler, Japon modifiye firmalarından birisi olan DAMD firması tarafından tasarlanmış. Ufak otomobillere hazırladığı özel gövde kiti çalışmalarıyla tanınan bu firma, bu çalışmasında Lancia Delta Integrale ve Renault 5 ralli araçlarından esinlenmiş. Zaten otomotiv ve motorsporları sektörlerine hakim olan okuyucularımız biz bu iki modeli yazmadan önce dahi bu benzetmeyi yapmışlardır.

DAMD firmasının ilk modifiyesine bakacak olursak, az önce de bahsettiğimiz gibi Renault 5'in ralli aracı versiyonundan esinlenilen bir tasarım görüyoruz. Hatta ön ızgara tasarımına bakılınca bu aracı adeta bir Renault 5 mini ralli SUV'si gibi görüyoruz. Aracın beyaz OZ jantları ve arkadaki ufak spoyler'ı da yine bu benzerlikleri artıran detaylardan olmuş. Aracın Renault 5 ile benzer noktalarını saydık fakat benzer olmayan önemli bir noktası da var. O da bu aracın atmosferik motorlu olması, zira Renault 5 Turbo'daki gibi turbolu bir motoru bulunmuyor.

DAMD firması, biraz daha sert bir görünüm isteyenler için ise Lancia Delta Integrale ralli aracından esinlenerek hazırladığı versiyonunu da tanıtıyor. Bu versiyonda İtalyan ralli hatchback'inin 4'lü far düzeni, Delta'nın ön ızgarasına aşırı benzeyen ön ızgara ve tampona entegre edilmiş sarı sis lambaları yeterince hatırlatıcı oluyor.



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Bu iki ralli aracı görünümlü Suzuki Jimny'lerin kaputu altında ise herhangi bir modifiye işlemi yapılmamış. Yani modifiyeler sadece görsel değişiklikler olarak kalmış. Jimny'nin kaputu altında ise Japonya'da 658 cc'lik 3 silindirli bir motor yer alıyor ve 64 beygir güç ile 96 Nm tork üretiyor. Uluslararası pazarda ise bu aracı 1.5 litrelik atmosferik, 102 beygir güç ile 138 Nm tork üreten bir motor ile görüyoruz. Bizim fikrimizi sorarsanız da ralli versiyonlarına yakışır nitelikte yeni bir motor ile yeni bir egzoz sistemi de bu araçlara oldukça iyi bir bütünlük sağlardı.

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