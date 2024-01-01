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    Anlık Bildirim

    Suzuki Jimny'nin ralli aracı görünümlü versiyonunu görün

    Suzuki'nin ufak SUV modeli Jimny, bildiğiniz üzere ufak boyutlarına rağmen arazide çok kabiliyetli. Bir firma da bu kabiliyetli ufak arazi aracına nostaljik ralli aracı görünümü katıyor.
    Nostaljik ralli aracı görünümlü Suzuki Jimny'leri görün Tam Boyutta Gör
    Japon motorlu araç üreticisi Suzuki'nin mini SUV diyebileceğimiz Jimny modeli, 1996 yılından beri piyasada ve kendi segmentinde çok rakibi olmadığı için oldukça özgün bir araç konumunda. Peki bu özgün araç, nostaljik ralli otomobillerinden esinlenilmiş bir şekilde özel versiyonlara kavuşturulsaydı nasıl gözükürdü? Evet, bir firma bu değişimi uygulayarak yeni iki versiyon ortaya koymuş.

    2024 Tokyo Auto Salon fuarında canlı olarak sergilenecek olan bu ralli aracı görünümlü Suzuki Jimy'ler, Japon modifiye firmalarından birisi olan DAMD firması tarafından tasarlanmış. Ufak otomobillere hazırladığı özel gövde kiti çalışmalarıyla tanınan bu firma, bu çalışmasında Lancia Delta Integrale ve Renault 5 ralli araçlarından esinlenmiş. Zaten otomotiv ve motorsporları sektörlerine hakim olan okuyucularımız biz bu iki modeli yazmadan önce dahi bu benzetmeyi yapmışlardır.

    DAMD firmasının ilk modifiyesine bakacak olursak, az önce de bahsettiğimiz gibi Renault 5'in ralli aracı versiyonundan esinlenilen bir tasarım görüyoruz. Hatta ön ızgara tasarımına bakılınca bu aracı adeta bir Renault 5 mini ralli SUV'si gibi görüyoruz. Aracın beyaz OZ jantları ve arkadaki ufak spoyler'ı da yine bu benzerlikleri artıran detaylardan olmuş. Aracın Renault 5 ile benzer noktalarını saydık fakat benzer olmayan önemli bir noktası da var. O da bu aracın atmosferik motorlu olması, zira Renault 5 Turbo'daki gibi turbolu bir motoru bulunmuyor.

    DAMD firması, biraz daha sert bir görünüm isteyenler için ise Lancia Delta Integrale ralli aracından esinlenerek hazırladığı versiyonunu da tanıtıyor. Bu versiyonda İtalyan ralli hatchback'inin 4'lü far düzeni, Delta'nın ön ızgarasına aşırı benzeyen ön ızgara ve tampona entegre edilmiş sarı sis lambaları yeterince hatırlatıcı oluyor. 



    Bu iki ralli aracı görünümlü Suzuki Jimny'lerin kaputu altında ise herhangi bir modifiye işlemi yapılmamış. Yani modifiyeler sadece görsel değişiklikler olarak kalmış. Jimny'nin kaputu altında ise Japonya'da 658 cc'lik 3 silindirli bir motor yer alıyor ve 64 beygir güç ile 96 Nm tork üretiyor. Uluslararası pazarda ise bu aracı 1.5 litrelik atmosferik, 102 beygir güç ile 138 Nm tork üreten bir motor ile görüyoruz. Bizim fikrimizi sorarsanız da ralli versiyonlarına yakışır nitelikte yeni bir motor ile yeni bir egzoz sistemi de bu araçlara oldukça iyi bir bütünlük sağlardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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