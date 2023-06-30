Nothing girişimine 96 milyon dolarlık fon

Tam Boyutta Gör Henüz yeni bir girişim olmasına karşın çıkardığı Nothing marka akıllı telefon ve tam kablosuz kulaklıklarla global çapta üne kavuşan eski OnePlus kurucusu Carl Pei, yatırımcıların da dikkatini çekiyor.

Nothing girişimi büyüyor

Global olarak 7 ofiste 450’den fazla insan çalıştıran Nothing girişimi son yatırım turunda 96 milyon dolarlık bir fon toplamayı başardı. Bugüne kadar iki topluluk fonlama turu düzenleyen girişim 8000’den fazla girişimcinin dikkatini çekti.

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Carl Pei topladıkları fonu yenilik geliştirmek ve daha sürdürülebilir bir gelecek için kullanacaklarını belirtti. Firmanın yeni telefonu Nothing Phone (2) Temmuz ayında piyasaya çıkacak. Telefonun Glyph Composer özel aydınlatma profili ve zil sesleri oluşturma özelliği için House Mafia müzik grubu ile ortaklık yapıldı. Ayrıca 2 yıl üzerinde çalışılan şeffaf bir kablo tasarımına da sahip olacak.

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