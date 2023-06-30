Nothing girişimine 96 milyon dolarlık fon

Nothing girişimi büyüyor
Global olarak 7 ofiste 450’den fazla insan çalıştıran Nothing girişimi son yatırım turunda 96 milyon dolarlık bir fon toplamayı başardı. Bugüne kadar iki topluluk fonlama turu düzenleyen girişim 8000’den fazla girişimcinin dikkatini çekti.
Carl Pei topladıkları fonu yenilik geliştirmek ve daha sürdürülebilir bir gelecek için kullanacaklarını belirtti. Firmanın yeni telefonu Nothing Phone (2) Temmuz ayında piyasaya çıkacak. Telefonun Glyph Composer özel aydınlatma profili ve zil sesleri oluşturma özelliği için House Mafia müzik grubu ile ortaklık yapıldı. Ayrıca 2 yıl üzerinde çalışılan şeffaf bir kablo tasarımına da sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D