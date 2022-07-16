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    Nothing Phone (1)'den ilk şikayetler geldi: Yeşil ekran ve ölü piksel

    Merakla beklenen Nothing Phone (1) kısa bir süre önce tanıtılmıştı. Şeffaf tasarımlı akıllı telefonu satın alan ilk müşteriler cihazda çıkan sorunlardan şikayet etmeye başladı.
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    Nothing Phone (1)'den ilk şikayetler geldi
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    Şeffaf tasarımı ile öne çıkan Nothing Phone (1), kısa bir süre önce tanıtılmıştı. İlk cihazların ön sipariş veren müşterilere ulaşmasıyla birlikte bazı sorunlar kendini göstermeye başladı. Kullanıcılar oldukça ciddi olarak değerlendirilebilecek birkaç sıkıntıdan bahsediyor.

    Nothing Phone (1)'den ilk şikayetler geldi
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    Akıllı telefonda daha önce OnePlus 8, Samsung Galaxy S20 ve iPhone 12 modellerinde de görülen yeşil ekran sorunu çıktı. Ayrıca Hindistan'dan bir kullanıcı, IP53 sertifikasına sahip olmasına rağmen cihazın suya karşı beklenen direnci göstermediğini söylüyor. Paylaşılan fotoğrafta özellikle kamera ünitesinin etrafında buğulanma oluştuğunu görüyoruz.

    Nothing Phone (1)'den ilk şikayetler geldi
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    Ön kamera çevresine ölü piksel

    En can sıkıcı şikayetlerden biri de ön kameranın yanında ölü piksel oluşması. Nothing Phone (1) sahipleri tarafından dile getirilen bu sorunlar hakkında henüz şirketten resmi bir açıklama gelmedi.

    Nothing Phone (1)'den ilk şikayetler geldi
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    Şeffaf tasarım ve özel aydınlatma/bildirim sistemine sahip akıllı telefonun başlangıç fiyatı 469 euro.

    Kaynakça https://twitter.com/IronHrt2018/status/1547341387594878977 https://twitter.com/beebomco/status/1547884702794543105
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    juanmata09 1 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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