Nothing Phone (1)'den ilk şikayetler geldi: Yeşil ekran ve ölü piksel

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Şeffaf tasarımı ile öne çıkan Nothing Phone (1), kısa bir süre önce tanıtılmıştı. İlk cihazların ön sipariş veren müşterilere ulaşmasıyla birlikte bazı sorunlar kendini göstermeye başladı. Kullanıcılar oldukça ciddi olarak değerlendirilebilecek birkaç sıkıntıdan bahsediyor.

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Akıllı telefonda daha önce OnePlus 8, Samsung Galaxy S20 ve iPhone 12 modellerinde de görülen yeşil ekran sorunu çıktı. Ayrıca Hindistan'dan bir kullanıcı, IP53 sertifikasına sahip olmasına rağmen cihazın suya karşı beklenen direnci göstermediğini söylüyor. Paylaşılan fotoğrafta özellikle kamera ünitesinin etrafında buğulanma oluştuğunu görüyoruz.

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Ön kamera çevresine ölü piksel

En can sıkıcı şikayetlerden biri de ön kameranın yanında ölü piksel oluşması. Nothing Phone (1) sahipleri tarafından dile getirilen bu sorunlar hakkında henüz şirketten resmi bir açıklama gelmedi.

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Şeffaf tasarım ve özel aydınlatma/bildirim sistemine sahip akıllı telefonun başlangıç fiyatı 469 euro.

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