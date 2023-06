Nothing Phone 2 için resmi çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Kısa bir süre önce Nothing, geçtiğimiz yıl tanıttığı Nothing Phone 1 modeliyle Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Firma şimdi ise Nothing Phone 2 için gün saymaya başladı ve aylarca süren tanıtımların ardından Nothing nihayet ikinci akıllı telefonunu dünyaya göstermeye hazır.

Nothing Phone 2 çıkış tarihi açıklandı

Yapılan açıklamada Nothing Phone 2’nin 11 Temmuz'da Türkiye saati ile 18:00’da tanıtılacak ve muhtemelen aynı gün içinde ön siparişe açılacak. Firmanın yayınladığı bildiride telefon hakkında pek bir şey görünmüyor ancak Glyph imzalı ışıkların Phone 1'dekiyle aynı olmadığını belirtmek isteriz.

Nothing'in kurucusu Carl Pei, Phone 2'yi Snapdragon 778G+ çip ve diğer çoğunlukla orta sınıf özelliklerle gönderilen geçen yılki modelden daha premium bir cihaz olarak tanımlamıştı. Şirket, biraz eski (ancak fark edilir derecede daha hızlı) Snapdragon 8+ Gen 1'i kullanacağını zaten doğruladı. Bu aynı zamanda RAW HDR fotoğraflar ve saniyede 60 kare hızında 4K video gibi gelişmiş kamera performansı sunacak. Kameraların kendisinde veya diğer temel bileşenlerde yükseltmeler olacağını varsayabiliriz.

Öte yandan Nothing Phone 2’nin Türkiye pazarına girip girmeyeceği belirsiz durumda. İlk telefon dediğimiz gibi bir yıl sonra gelmişti. Ancak Nothing, ikinci telefonunda daha fazla pazara açılmaya niyetli olduğunu belirtmişti. Örneğin ilk telefon ABD piyasasına girmemişti ve Nothing Phone 2, büyük ABD pazarına giriş yapacak. Henüz etkisinin ne olacağı bilinmez ancak fiyat konusu telefonun geleceğini belirleyecek gibi görünüyor.

