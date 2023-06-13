Honor 90 Lite sessiz sedasız duyuruldu: İşte özellikleri

Honor 90 Lite neler sunacak?
Honor 90 Lite, halihazırda İngiltere ve Fransa web siteleri üzerinde listelenmiş durumda. Ürün için hazırlanan tanıtım sayfasında cihazın her ayrıntısına yer veriliyor. Bununla birlikte Honor 90 Lite, geçtiğimiz aylarda Çin’de satışa sunulan Honor X50i’ye çok benziyor ancak bazı küçük modifikasyonlar bulunuyor.
Honor 90 Lite, 19,9:9 en boy oranı, FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç LTPS LCD panelle birlikte geliyor. Telefonun içerisinde Dimensity 6020 yonga seti ve 8 GB RAM yer alıyor. Bu donanım 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. MagicOS 7.1 tabanlı Android 13 üzerinde çalışan telefonun arka tarafında 108 MP birincil kamera, 5 MP ultra geniş lens ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP kamera yer alıyor.
Cihaz, 22,5W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pile sahipken aynı zamanda yana monte edilmiş parmak izi sensörü, çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS ve USB-C bağlantı noktası gibi başka özellikler de sunuyor.
Honor 90 Lite özellikleri
- Ekran: 6.7 inç 2388x1080 19.9:9 LTPS-LCD 90Hz
- İşlemci: MediaTek Boyut 6020
- Arka Kamera: 100MP birincil (f/1.9) - 5MP (f/2.2) ultra geniş açı - 2MP makro (f/2.4)
- Ön Kamera: 16MP (f/2.45)
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Batarya: 4500mAh 22,5 W
- İşletim sistemi: MagicOS 7.1 (Android 13 tabanlı)
- Boyutlar: 162,9 mm x 74,5 mm x 7,48 mm - 179g
- Diğer: Parmak izi sensörü, çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS ve USB-C bağlantı noktası
Honor 90 Lite çıkış tarihi
Şu an itibariyle Honor 90 Lite'ın fiyatı açıklanmadı. Avrupa'da satışa sunulduğunda, müşteriler Midnight Black, Titanium Silver ve Cyan Lake gibi renk seçenekleri arasından seçim yapabilecekler. Honor 90 Lite, Avrupa’da 20 Haziran’dan itibaren ön siparişe açılacak.Kaynakça https://www.hihonor.com/fr/phones/honor-90-lite/buy/ https://www.hihonor.com/uk/phones/honor-90-lite/buy/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi