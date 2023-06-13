Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor 90 Lite sessiz sedasız duyuruldu: İşte özellikleri

    Huawei’den ayrılan Honor, tek marka olarak yeni modelleriyle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Firma kısa süre önce sessizce Honor 90 Lite modelini resmi sitesinde duyurdu.
    Oy Ver
    Honor 90 Lite sessiz sedasız duyuruldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor, geçtiğimiz haftalarda Honor 90 ve Honor 90 Pro modellerini Çin’de düzenlediği etkinlik kapsamında tanıtmıştı. Firma şimdi ise sessiz sedasız Honor 90 Lite modelini Avrupa’daki resmi internet sitelerinde duyurdu. Honor 90 Lite, ailenin geri kalanıyla benzer tasarım dilini kullanırken fiyat olarak daha uygun bir seviyeye konumlanacak.

    Honor 90 Lite neler sunacak?

    Honor 90 Lite, halihazırda İngiltere ve Fransa web siteleri üzerinde listelenmiş durumda. Ürün için hazırlanan tanıtım sayfasında cihazın her ayrıntısına yer veriliyor. Bununla birlikte Honor 90 Lite, geçtiğimiz aylarda Çin’de satışa sunulan Honor X50i’ye çok benziyor ancak bazı küçük modifikasyonlar bulunuyor.

    Honor 90 Lite sessiz sedasız duyuruldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Honor 90 Lite, 19,9:9 en boy oranı, FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç LTPS LCD panelle birlikte geliyor. Telefonun içerisinde Dimensity 6020 yonga seti ve 8 GB RAM yer alıyor. Bu donanım 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. MagicOS 7.1 tabanlı Android 13 üzerinde çalışan telefonun arka tarafında 108 MP birincil kamera, 5 MP ultra geniş lens ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16 MP kamera yer alıyor.

    Cihaz, 22,5W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pile sahipken aynı zamanda yana monte edilmiş parmak izi sensörü, çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS ve USB-C bağlantı noktası gibi başka özellikler de sunuyor.

    Honor 90 Lite özellikleri

    Honor 90 Lite sessiz sedasız duyuruldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç 2388x1080 19.9:9 LTPS-LCD 90Hz
    • İşlemci: MediaTek Boyut 6020
    • Arka Kamera: 100MP birincil (f/1.9) - 5MP (f/2.2) ultra geniş açı - 2MP makro (f/2.4)
    • Ön Kamera: 16MP (f/2.45)
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 256 GB
    • Batarya: 4500mAh 22,5 W
    • İşletim sistemi: MagicOS 7.1 (Android 13 tabanlı)
    • Boyutlar: 162,9 mm x 74,5 mm x 7,48 mm - 179g
    • Diğer: Parmak izi sensörü, çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS ve USB-C bağlantı noktası

    Honor 90 Lite çıkış tarihi

    Şu an itibariyle Honor 90 Lite'ın fiyatı açıklanmadı. Avrupa'da satışa sunulduğunda, müşteriler Midnight Black, Titanium Silver ve Cyan Lake gibi renk seçenekleri arasından seçim yapabilecekler. Honor 90 Lite, Avrupa’da 20 Haziran’dan itibaren ön siparişe açılacak.

    Kaynakça https://www.hihonor.com/fr/phones/honor-90-lite/buy/ https://www.hihonor.com/uk/phones/honor-90-lite/buy/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 5 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    galatasaray ismi nereden gelir metin2 evlilik vdsl modem tavsiye işlemci ghz arttırma fiorino teyp kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 82KD0041TX03
    Lenovo V15 82KD0041TX03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    NVIDIA STUDIO-2
    NVIDIA STUDIO-2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız