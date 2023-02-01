Nothing Ear (2) ortaya çıktı: Önceki nesil ile aynı tasarıma sahip

Nothing Ear (2)
Güvenilir sızıntı kaynaklarından olan @OnLeaks, SmartPrix üzerinden Nothing Ear (2)’nin görsellerini paylaştı. Görsellerde de görüldüğü üzere Ear (2), hem kabı hem de kulaklıkları ile önceki nesil ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Görünen farklılıklar ise kulaklığın üzerindeki mikrofon çıkışının saklanması ve cihazın renklerine canlılık eklenmesi. Görünüşe göre Nothing, Apple tarzı bir iş modelini takip edecek ve Ear (1) modelinin satışını durduracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?