Nothing Ear (2) ortaya çıktı: Önceki nesil ile aynı tasarıma sahip

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan Carl Pei, firmadan ayrılarak kendi şirketini kurmuştu. Mobil cihazların tasarımı ile dikkat çekmesini amaçlayan yeni firma Nothing şimdiye kadar 2 kulaklık ve 1 akıllı telefon pazara sundu. Hızla büyüyen firmanın bir yeni kulaklığı daha ortaya çıktı.

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Nothing Ear (2)

Güvenilir sızıntı kaynaklarından olan @OnLeaks, SmartPrix üzerinden Nothing Ear (2)’nin görsellerini paylaştı. Görsellerde de görüldüğü üzere Ear (2), hem kabı hem de kulaklıkları ile önceki nesil ile neredeyse aynı tasarıma sahip. Görünen farklılıklar ise kulaklığın üzerindeki mikrofon çıkışının saklanması ve cihazın renklerine canlılık eklenmesi. Görünüşe göre Nothing, Apple tarzı bir iş modelini takip edecek ve Ear (1) modelinin satışını durduracak.

Tam Boyutta Gör Nothing Ear (2) muhtemelen önümüzdeki aylarda 149 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacaktır. Aktif gürültü engelleme, şeffaf mod ve kablosuz şarj desteğini koruması beklenen kulaklık, firmanın amiral gemi kulaklığı olacak. Bazı özelliklerin eksikliğini hissetmeyecek kişiler ise firmanın Ear (Stick) kulaklığını satın alabilir. Ear (Stick) 99 dolar fiyatı ile AirPods’a karşı başarılı bir alternatif.

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Nothing Ear 2 ortaya çıktı