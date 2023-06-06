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    Nothing Phone (2)'nin render görüntüleri sızdırıldı! Sınıfında lider olabilir

    Akıllı telefon pazarında fiyat performans odaklı modellere imza atan Nothing, yeni telefonu Nothing Phone (2) üzerinde hazırlıklara başladı. Merakla beklenen Nothing Phone (2) tasarımı belli oldu.
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    Nothing Phone 2'nin render görüntüleri sızdırıldı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl akıllı telefon pazarına giriş yapan Nothing, ürün yelpazesini hızla genişletmeye hazırlanıyor. Öyle ki kısa süre önce ülkemizde satışa sunulan Nothing Phone 1, sıra dışı tasarımıyla ilgi odağı olmayı başardı. Bu bağlamda markanın bir sonraki telefonu Nothing Phone 2'nin neler sunacağı da büyük merak konusu oldu diyebiliriz. Bugünse yeni akıllı telefonun tasarımı ve bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. 

    Nothing Phone (2)'nin render görüntüleri sızdırıldı

    Sızdırılan render görüntülerine göre Nothing Phone’un yeni modeli, Nothing'in imzası olan şeffaf arka yüzü ve ışık şeritlerini koruyacak. Bununla birlikte yeni tasarımda kavisli köşeler ve yuvarlatılmış alüminyum çerçevelere yer verilmiş. Buna ek olarak sızıntı kaynağı, cihaza eşlik eden ışık şeritlerinin artık bölümlere ayrıldığını belirtiyor. Bu sayede kullanıcılar, durum göstergesi ve bildirim ışığı gibi işlevler için kullanabilecek. 

    Nothing Phone (2) özelliklerine gelirsek, kısa süre önce Nothing CEO'su Carl Pei, cihazın Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden güç alacağını doğruladı. TSMC'nin 4nm işlem düğümü ile üretilen bu işlemci, 3.19 GHz Cortex-X2, üç adet 2.75 GHz Cortex-A710 ve dört adet 1.80 GHz Cortex- A510 çekirdeklerinden güç alıyor. GPU tarafında ise Adreno 730 grafik birimi yer alıyor. 

    Ayrıca Nothing Phone'un yeni modeli, ön yüzünde selefinden (6,55'') daha büyük 6,7 inç ekrana sahip olacak. Bu ekranın detayları henüz açıklanmamış olsa da, 120Hz ekran tazeleme hızının ve AMOLED panelin korunacağını düşünüyoruz. Paylaşılan bilgilerin ışığında Nothing Phone 2'nin amiral gemisi rekabetinden çok orta sınıfa dahil olacağını söyleyebiliriz. Cihazın çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor. 

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