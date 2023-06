Sıra dışı telefon Nothing Phone 1, Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

OnePlus’ın kurucularından olan Carl Pei‘nin şirketi Nothing, kendilerinin ilk telefonu Nothing Phone 1 ile büyük ilgi görmüştü. Nothing Phone 1, şimdi ise sürpriz bir şekilde Türkiye’de satışa çıktı.