Sıra dışı telefon Nothing Phone 1, Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın kurucularından olan Carl Pei‘nin şirketi Nothing, geçtiğimiz yıl çokça ses getiren Nothing Phone 1, telefonunu piyasaya sürmüştü. Aradan neredeyse bir yıl geçmişken bu telefon sürpriz bir şekilde Türkiye pazarında satışa çıkıyor.

Nothing Phone 1 Türkiye fiyatı ne kadar?

Nothing Phone 1 Türkiye fiyatı, 14.999 TL olarak açıklandı. Telefon, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden satılacak. Fiyat, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan versiyonu için geçerli olacak. Telefona ek olarak firmanın Nothing Ear (Stick) kablosuz kulaklık modeli de yine Türkiye’de satışa sunuldu. Bu ürünün fiyatı ise 2.999 TL.

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Nothing Phone 1 siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 7 Haziran'da satışa çıkacak. İlk haftasında Vodafone mağazalarına özel olarak kullanıcılar ile buluşacak olan telefon, ardından Evofone.com ve tüm online yetkili mağazalar üzerinden satışa sunulacak.

Nothing Phone 1 özellikleri

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Ekran : 6.55 inç 1080 x 2400p OLED, 120Hz, HDR10+, 500 nit

: 6.55 inç 1080 x 2400p OLED, 120Hz, HDR10+, 500 nit İşlemci : Snapdragon 778G+ 5G

: Snapdragon 778G+ 5G RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP, f/1.9 + 50 MP, f/2.2 ultra geniş açı

: 50 MP, f/1.9 + 50 MP, f/2.2 ultra geniş açı Ön Kamera : 16 MP, f/2.5

: 16 MP, f/2.5 Pil : 4500 mAh, 33W kablolu, 15W kablosuz, 5W ters kablosuz şarj hızı

: 4500 mAh, 33W kablolu, 15W kablosuz, 5W ters kablosuz şarj hızı İşletim sistemi : Android 13, Nothing OS 1.5.3

: Android 13, Nothing OS 1.5.3 Diğer: 5G, ekran altı parmak izi tarayıcı, NFC, Type-C 2.0, Bluetooth 5.2

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