Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sıra dışı telefon Nothing Phone 1, Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

    OnePlus’ın kurucularından olan Carl Pei‘nin şirketi Nothing, kendilerinin ilk telefonu Nothing Phone 1 ile büyük ilgi görmüştü. Nothing Phone 1, şimdi ise sürpriz bir şekilde Türkiye’de satışa çıktı.
    Oy Ver
    Nothing Phone 1, Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın kurucularından olan Carl Pei‘nin şirketi Nothing, geçtiğimiz yıl çokça ses getiren Nothing Phone 1, telefonunu piyasaya sürmüştü. Aradan neredeyse bir yıl geçmişken bu telefon sürpriz bir şekilde Türkiye pazarında satışa çıkıyor.

    Nothing Phone 1 Türkiye fiyatı ne kadar?

    Nothing Phone 1 Türkiye fiyatı, 14.999 TL olarak açıklandı. Telefon, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden satılacak. Fiyat, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan versiyonu için geçerli olacak. Telefona ek olarak firmanın Nothing Ear (Stick) kablosuz kulaklık modeli de yine Türkiye’de satışa sunuldu. Bu ürünün fiyatı ise 2.999 TL.

    Nothing Phone 1 siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 7 Haziran'da satışa çıkacak. İlk haftasında Vodafone mağazalarına özel olarak kullanıcılar ile buluşacak olan telefon, ardından Evofone.com ve tüm online yetkili mağazalar üzerinden satışa sunulacak.

    Nothing Phone 1 özellikleri

    Nothing Phone 1, Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.55 inç 1080 x 2400p OLED, 120Hz, HDR10+, 500 nit
    • İşlemci: Snapdragon 778G+ 5G
    • RAM: 8 GB
    • Depolama: 256 GB
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 + 50 MP, f/2.2 ultra geniş açı
    • Ön Kamera: 16 MP, f/2.5
    • Pil: 4500 mAh, 33W kablolu, 15W kablosuz, 5W ters kablosuz şarj hızı
    • İşletim sistemi: Android 13, Nothing OS 1.5.3
    • Diğer: 5G, ekran altı parmak izi tarayıcı, NFC, Type-C 2.0, Bluetooth 5.2
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    starmaker nedir iphone satın alınan zil sesi gözükmüyor subap ayarı sıkıysa tvs motor yorumları tapuda ada no neden yazmaz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy A73 5G
    Samsung Galaxy A73 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.1
    Monster Huma H4 V5.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız