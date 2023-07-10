Nothing Phone (2) kutu açılımı yapıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

İlk inceleme görselleri, Nothing Phone 2’nin Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, 50MP+50MP çift arka kamera, 32MP ön kamera, 12GB RAM 512GB dahili depolama alanı ile geleceği belli oldu. 6.7 inç OLED ekranlı telefon, Android 13 tabanlı NOTHING OS 2.0.0 ile kutusundan çıkacak.
Arka kamera ile güç ve ses düğmeleri düzenini açık bir şekilde gösteren yeni görsellerden kutu içeriğini de öğrenmiş olduk. Nothing Phone 2, 1 metre uzunluğunda USB-C’den USB-C’ye şeffaf şarj kablosu ile gelecek.
Nothing, Phone 2 için 3 yıl işletim sistemi yükseltmesi, 4 yıl güvenlik yaması güncellemesi verecek.
Nothing Phone 2 bilinen özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- Bellek ve depolama: 12GB + 512GB
- Ön kamera: 32MP (IMX615, f/2.4)
- Arka kamera: 50MP (IMX890, OIS, f/1.9) + 50MP (JN1, 115, f/2.2)
- Batarya: 4700 mAh
- Yazılım: NothingOS 2.0, Android 13
- Güvenlik: Ekran içi parmak izi okuyucu
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)