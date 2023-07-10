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    Nothing Phone (2) kutu açılımı yapıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Nothing Phone (2) tanıtılmadan kutu açılımı yapıldı. Kutu açılış görüntüleri telefonun arka ve yanlarını net bir şekilde gösteriyor. İşte yeni modelin tasarımı ve özellikleri:

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    Nothing Phone 2 kutu açılımı görselleri Tam Boyutta Gör
    Şeffaf tasarımıyla dikkat çeken Nothing Phone (2) modelinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Telefonun kutu içeriğinden tasarımına, teknik özelliklerine kadar Nothing Phone 2’nin merak edilen tüm detayları belli oldu.

    İlk inceleme görselleri, Nothing Phone 2’nin Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, 50MP+50MP çift arka kamera, 32MP ön kamera, 12GB RAM 512GB dahili depolama alanı ile geleceği belli oldu. 6.7 inç OLED ekranlı telefon, Android 13 tabanlı NOTHING OS 2.0.0 ile kutusundan çıkacak.

    Arka kamera ile güç ve ses düğmeleri düzenini açık bir şekilde gösteren yeni görsellerden kutu içeriğini de öğrenmiş olduk. Nothing Phone 2, 1 metre uzunluğunda USB-C’den USB-C’ye şeffaf şarj kablosu ile gelecek.

    Nothing, Phone 2 için 3 yıl işletim sistemi yükseltmesi, 4 yıl güvenlik yaması güncellemesi verecek.

    Nothing Phone 2 bilinen özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
    • Bellek ve depolama: 12GB + 512GB
    • Ön kamera: 32MP (IMX615, f/2.4)
    • Arka kamera: 50MP (IMX890, OIS, f/1.9) + 50MP (JN1, 115, f/2.2)
    • Batarya: 4700 mAh
    • Yazılım: NothingOS 2.0, Android 13
    • Güvenlik: Ekran içi parmak izi okuyucu
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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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