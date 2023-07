Nothing Phone (2) kutu açılımı yapıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Şeffaf tasarımıyla dikkat çeken Nothing Phone (2) modelinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Telefonun kutu içeriğinden tasarımına, teknik özelliklerine kadar Nothing Phone 2’nin merak edilen tüm detayları belli oldu.

Nothing Phone 2'nin tasarımı onaylandı! İşte görüntüler 6 gün önce eklendi

İlk inceleme görselleri, Nothing Phone 2’nin Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, 50MP+50MP çift arka kamera, 32MP ön kamera, 12GB RAM 512GB dahili depolama alanı ile geleceği belli oldu. 6.7 inç OLED ekranlı telefon, Android 13 tabanlı NOTHING OS 2.0.0 ile kutusundan çıkacak.

Arka kamera ile güç ve ses düğmeleri düzenini açık bir şekilde gösteren yeni görsellerden kutu içeriğini de öğrenmiş olduk. Nothing Phone 2, 1 metre uzunluğunda USB-C’den USB-C’ye şeffaf şarj kablosu ile gelecek.

Nothing, Phone 2 için 3 yıl işletim sistemi yükseltmesi, 4 yıl güvenlik yaması güncellemesi verecek.

Nothing Phone 2 bilinen özellikleri

Ekran : 6.7 inç, FHD+, 120Hz, OLED

: 6.7 inç, FHD+, 120Hz, OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Bellek ve depolama : 12GB + 512GB

: 12GB + 512GB Ön kamera : 32MP (IMX615, f/2.4)

: 32MP (IMX615, f/2.4) Arka kamera : 50MP (IMX890, OIS, f/1.9) + 50MP (JN1, 115, f/2.2)

: 50MP (IMX890, OIS, f/1.9) + 50MP (JN1, 115, f/2.2) Batarya : 4700 mAh

: 4700 mAh Yazılım : NothingOS 2.0, Android 13

: NothingOS 2.0, Android 13 Güvenlik: Ekran içi parmak izi okuyucu

