Nothing Phone (2a) Plus'ın özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

Nothing Phone (2a) Plus beklenen özellikleri
Nothing Phone (2a) Plus, Mediatek'in Dimensity 7350 yonga setiyle gelecek. Nothing Phone (2a)'da kullanılan Dimensity 7200 Pro'nun saat hızı arttırılmış versiyonu olan işlemci, 3 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A715 çekirdeğine ve 6 adet Cortex-A510 verimlilik çekirdeklerine sahip. Grafik tarafında ise Mali-G610 MC4 GPU'suna yer verilmiş. Bu işlemciye 8 GB ve 12 GB RAM ile 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.
Kamera tarafında, Nothing Phone (2a) Plus aynı arka kuruluma sahip olacak: OIS destekli 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş kamera. Ancak ön kamera, Phone (2a)'daki 32 MP'den 50 MP'lik bir kameraya yükseltilecek. Phone (2a) Plus'ın arka kamerasının 4K video kaydını da desteklemesi bekleniyor.
Gri ve siyah renklerde piyasaya sunulacak olan telefon, (2a) ile karşılaştırıldığında biraz farklı bir kaplamaya sahip olacak. Bunların dışında, şarj hızı da bir miktar artarak 50 W'a çıkacak. Diğer beklenen özellikler arasında NFC, ekran altı parmak izi sensörü ve stereo hoparlörler yer alıyor. Phone (2a) Plus, Android 14 tabanlı en yeni NothingOS yazılımı üzerinde çalışacak. Phone (2) ve (2a)'ya benzer şekilde, yeni modelin de 3 yıl işletim sistemi güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alması bekleniyor.
Nothing Phone (2a) Plus'ın, yeni tanıtılan Nothing Phone (2a) ile üst seviye Nothing Phone (2) arasına konumlanması ve fiyatının 350 dolar civarında olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.