Nothing Phone (2a) Plus'ın özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör 31 Temmuz'da piyasaya sürülecek Nothing Phone (2a) Plus'a ait özellikler ortaya çıktı. Mart 2024'te piyasaya sürülen Nothing Phone (2a)’nın üstüne konumlanacak olan telefon neler sunacak?

Nothing Phone (2a) Plus beklenen özellikleri

Nothing Phone (2a) Plus, Mediatek'in Dimensity 7350 yonga setiyle gelecek. Nothing Phone (2a)'da kullanılan Dimensity 7200 Pro'nun saat hızı arttırılmış versiyonu olan işlemci, 3 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A715 çekirdeğine ve 6 adet Cortex-A510 verimlilik çekirdeklerine sahip. Grafik tarafında ise Mali-G610 MC4 GPU'suna yer verilmiş. Bu işlemciye 8 GB ve 12 GB RAM ile 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Nothing Phone (2a) Plus, Plus takısına rağmen kardeşiyle aynı ekran boyutuna sahip olacak. 6,7 inç büyüklüğündeki OLED ekran, 1080p çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak.

Kamera tarafında, Nothing Phone (2a) Plus aynı arka kuruluma sahip olacak: OIS destekli 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş kamera. Ancak ön kamera, Phone (2a)'daki 32 MP'den 50 MP'lik bir kameraya yükseltilecek. Phone (2a) Plus'ın arka kamerasının 4K video kaydını da desteklemesi bekleniyor.

iPhone 16 serisi neler sunacak? İşte beklenen yenilikler 1 gün önce eklendi

Gri ve siyah renklerde piyasaya sunulacak olan telefon, (2a) ile karşılaştırıldığında biraz farklı bir kaplamaya sahip olacak. Bunların dışında, şarj hızı da bir miktar artarak 50 W'a çıkacak. Diğer beklenen özellikler arasında NFC, ekran altı parmak izi sensörü ve stereo hoparlörler yer alıyor. Phone (2a) Plus, Android 14 tabanlı en yeni NothingOS yazılımı üzerinde çalışacak. Phone (2) ve (2a)'ya benzer şekilde, yeni modelin de 3 yıl işletim sistemi güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alması bekleniyor.

Nothing Phone (2a) Plus'ın, yeni tanıtılan Nothing Phone (2a) ile üst seviye Nothing Phone (2) arasına konumlanması ve fiyatının 350 dolar civarında olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.