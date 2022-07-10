Nothing Phone kamera özellikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör

OnePlus dönemlerinden hatırladığımız gizemli çıkışlarla Nothing Phone akıllı telefonunu tanıtmaya çalışan Carl Pei bu hafta kamera ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda kamera özellikleri de belli oldu.

Nothing Phone kamerası nasıl?

İnsanların günlük hayattaki akıllı telefonlarının sıkıcı olduğunu söyleyerek yeni bir soluk getirmek istediğini belirten Carl Pei, Nothing Phone (1) olarak isimlendirilen yeni telefonunda da buna vurgu yapmış.

Vivo vergi mi kaçırıyor? 1 gün önce eklendi

Nothing Phone akıllı telefon modelinde 50MP Sony IMX766 1/1.56" sensör ve 114 derecelik ultra geniş açılı bir sensör yer alıyor. Her iki sensör OIS ve EIS destekli. Video kayıtları ise 1 milyar renk destekli olarak yapılıyor. Gelişmiş gece modu ve otomatik sahne algılama özellikleri mevcut.

Carl Pei telefonlarda birden fazla ucuz sensör bulunması yerine iki tane kaliteli sensörün yeterli olduğunu belirtiyor. Yani aslında çok kameralı sistemler pazarlama taktiği ve tüketiciden daha fazla para kazanmak amacını taşıyor.

Bakalım Nothing Phone çok kameralı telefonları utandıracak kadar kalite sunacak mı? Snapdragon 778G+ SoC, 120Hz tazeleme hızı ve ekrana entegre parmak izi okuyucu gibi biraz daha orta seviyeye yönelen özelliklere sahip Nothing Phone hafta içi tanıtılacak.

[twitter=https://twitter.com/getpeid/status/1545468120806166528 ]

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.