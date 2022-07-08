Vivo’ya kara para aklama cezası

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Dünya çapında başarılı faaliyetler gösteren teknoloji firmaları ne yazık ki ticari ahlak dendiği zaman aynı başarıyı gösteremiyor. Pek çok firmanın bir şekilde vergiden kaçınmak için çeşitli yollara başvurduğunu görüyoruz.

Vivo’ya dev suçlama

Akıllı telefon pazarında en iyi 5 içerisinde yer alan Vivo, Hindistan ayağında sıkıntılı günler yaşıyor. Vivo’nun vergilerden kaçınmak için 8 milyar dolar civarında bir meblağı Çin’deki noktalara aktardığı ifade ediliyor.

Xiaomi’nin başı dertte 2 ay önce eklendi

Döviz Değişim Kanununa göre ülke içerisinde faaliyet gösteren firmalar Hindistan dışında bulunan tüzel kişiliklere herhangi bir dövizi aktaramıyor. Xiaomi’nin de geçtiğimiz aylarda benzer bir suçtan ötürü bankadaki hesaplarına el konmuştu.

Suçlamalara paralel olarak Vivo’nun Hindistan’daki 40 noktasında arama yapılırken 119 banka hesabına el kondu. Bankalarda bulunan 58 milyon doların yanında 2 kilogram altın ve 8.3 milyon dolarlık teminat miktarına da el kondu.

Vivo’nun sürekli zarar göstererek vergilerden kaçındığı ve boşa çıkan parayı da Çin’e aktardığı ifade ediliyor. Sonrasında ise dijital aktarım kayıtlarını sildiğive delilleri de sakladığı not düşülmüş. Vivo normalde Hindistan’da yıllık 16 milyar dolarlık satış yapıyor. Yani bunun yarısı Çin’e aktarılmış. Vivo yaptığı açıklamada Hintli kuruluşlar ile yakın bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

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