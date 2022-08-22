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    Pegasus yazılımının geliştiricisi mali krizde

    Çok tartışılan Pegasus casus yazılımının geliştiricisi İsrailli NSO Group mali kriz yaşıyor. Kurucusu patron koltuğunu bırakırken 100 kişi de işten çıkarılacak. 
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    Pegasus

    Kırılmaz denen iPhone cihazlarını kırmak için geliştirilen ancak muhalif ve aktivistlerin telefonlarını ele geçirmek için kullanıldığı tespit edilince eleştiri oklarının hedefi olan Pegasus yazılımı geliştirici İsrailli NSO Group mali krizde.

    NSO Group işten çıkarmalara başladı

    Dünyanın pek çok ülkesindeki kolluk kuvvetlerine satışı yapılan Pegasus casus yazılımı  telefon görüşmelerini dinleme, mesajlaşmaları okuma, mikrofonu ve kamerayı uzaktan etkinleştirme ve coğrafi konum tespiti gibi özellikler içeriyor. iPhone ve Android telefonlara SMS, WhatsApp, iMessage ve diğer kanallar aracılığıyla bulaşırken uçtan uca şifreleme ile korunan yazışmalar da dahil olmak üzere tüm dosyalara erişim sağlayabiliyor.

    Drone iletişimini bozan Eclipse adlı bir yazılım daha üreten firma bir süredir mali sıkıntı içerisindeydi. Kurucu Shalev Hulio yaptığı açıklamada koltuğu operasyon şefi Yaron Shohat’a devrettiğini duyurdu. Firma yaklaşık 100 kişiyi işten çıkaracak ve NATO ülkelerine odaklanacak.

    Geçtiğimiz yıl ABD Ticaret Komisyonu firmayı kara listeye alınca satışlar önemli oranda düşmüştü. Bu karar elbette FBI gibi kurumların yazılımı yoğun bir şeklde kullandığı dönemde geldi. NSO Group ise global çapta teröre karşı önemli bir mücadele verdiğini savunuyor.

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