iPhone'ları hacklemek için kullanılan Pegasus casus yazılımının ekran görüntüleri sızdırıldı

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İsrail merkezli teknoloji şirketi NSO Group tarafından iPhone'ları hacklemek için geliştirilen Pegasus casus yazılımının ekran görüntüleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler uygulamanın kullanıcı arayüzünü ve özelliklerini ilk kez gözler önüne seriyor.

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Haaretz internet sitesi yüksek profilli gazeteciler, muhalifler, insan hakları aktivistleri, politikacılar ve hükümet yetkilileri gibi kişileri gözetlemek için kullanılan Pegasus'un prototip versiyonunu deşifre etti. Casus yazılım telefon görüşmelerini dinleme, mesajlaşmaları okuma, mikrofonu ve kamerayı uzaktan etkinleştirme ve coğrafi konum tespiti gibi özellikler içeriyor.

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İstihbarat servislerine ve kolluk kuvvetlerine satılıyor

Pegasus'un iPhone ve Android telefonlara SMS, WhatsApp, iMessage ve diğer kanallar aracılığıyla bulaştığını belirtelim. Kolluk kuvvetleri casus yazılım ile hedef cihazdaki, uçtan uca şifreleme ile korunan yazışmalar da dahil olmak üzere tüm dosyalara erişim sağlayabiliyor.

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NSO Group hükümetlere, terör ve suçla mücadele etmelerine yardımcı olacak teknolojiyi sağladığını söylüyor. 2021'de patlak veren bir skandal sonucu Pegasus'un aktivist, gazeteci ve avukatların telefonlarına girmek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Apple'ın iPhone için, kullanıcıları Pegasus gibi casus yazılımlardan korumak üzere özel güvenlik araçları geliştirdiğini hatırlatalım.

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