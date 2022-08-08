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    iPhone'ları hacklemek için kullanılan Pegasus casus yazılımının ekran görüntüleri sızdırıldı

    Haaretz gazetesi, iPhone'ları hacklemek için geliştirilen Pegasus casus yazılımının ekran görüntülerini yayınladı. Pegasus, çok sayıda muhalif ve politikacının telefonuna sızmak için kullanılmıştı.
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    Pegasus casus yazılımının ekran görüntüleri sızdırıldı
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    İsrail merkezli teknoloji şirketi NSO Group tarafından iPhone'ları hacklemek için geliştirilen Pegasus casus yazılımının ekran görüntüleri internete düştü. Yayınlanan görüntüler uygulamanın kullanıcı arayüzünü ve özelliklerini ilk kez gözler önüne seriyor.

    Pegasus casus yazılımının ekran görüntüleri sızdırıldı
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    Haaretz internet sitesi yüksek profilli gazeteciler, muhalifler, insan hakları aktivistleri, politikacılar ve hükümet yetkilileri gibi kişileri gözetlemek için kullanılan Pegasus'un prototip versiyonunu deşifre etti. Casus yazılım telefon görüşmelerini dinleme, mesajlaşmaları okuma, mikrofonu ve kamerayı uzaktan etkinleştirme ve coğrafi konum tespiti gibi özellikler içeriyor.

    Pegasus casus yazılımının ekran görüntüleri sızdırıldı
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    İstihbarat servislerine ve kolluk kuvvetlerine satılıyor

    Pegasus'un iPhone ve Android telefonlara SMS, WhatsApp, iMessage ve diğer kanallar aracılığıyla bulaştığını belirtelim. Kolluk kuvvetleri casus yazılım ile hedef cihazdaki, uçtan uca şifreleme ile korunan yazışmalar da dahil olmak üzere tüm dosyalara erişim sağlayabiliyor.

    Pegasus casus yazılımının ekran görüntüleri sızdırıldı
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    NSO Group hükümetlere, terör ve suçla mücadele etmelerine yardımcı olacak teknolojiyi sağladığını söylüyor. 2021'de patlak veren bir skandal sonucu Pegasus'un aktivist, gazeteci ve avukatların telefonlarına girmek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Apple'ın iPhone için, kullanıcıları Pegasus gibi casus yazılımlardan korumak üzere özel güvenlik araçları geliştirdiğini hatırlatalım.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 1 gün önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 5 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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