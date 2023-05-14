Nubia'nın ilk katlanabilir telefonu ortaya çıktı: İşte özellikleri

ZTE’nin yan kuruluşu olarak bilinen Nubia da katlanır ekranlı akıllı telefon üreticileri arasına giriyor. Markanın ilk katlanabilir modelinin Nubia Z60 Fold olarak çıkış yapacağı söyleniyor. Telefonun birkaç özelliği şimdiden ortaya çıktı.
Nubia Z60 Fold bilinen özellikleri
NX801J model numarasını taşıyan Nubia Z60 Fold, 7.3 inç AMOLED katlanan ekrana sahip olacak. Şu anda telefonun kapak ekranı hakkında bir bilgi yok. 12GB RAM, 256GB / 512GB depolama alanı seçenekleriyle gelecek telefonda henüz duyurulmamış Snapdragon 8 serisi işlemci bulunacak. Telefon, 100w kablolu ve kablosuz şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak.
Nubia Z60 Fold, en az üç renk seçeneğiyle 2023’ün dördüncü çeyreğinde çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.