Dünyanın en ucuz Snapdragon 8+ Gen 1 telefonu tanıtıldı

Dünyanın en ucuz Snapdragon 8+ Gen 1 telefonu ünvanıyla tanıtılan Nubia Z40S Pro akıllı telefon modeli sınıfında rekabetten ödün vermiyor. Sadece hızlı şarj tarafında bir kısıntıya gidilmiş.
Nubia Z40S Pro özellikleri
- 6.67 inçlik AMOLED Full HD+ ekran
- Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti
- LPDDR5 RAM
- UFS 3.1 depolama
- 64MP Sony IMX787 OIS ana sensör
- 16MP ön kamera
- 4000mAh batarya/120W hızlı şarj
- 5000mAh batarya/80W hızlı şarj
|Nubia Z40S Pro 80W 8GB/128GB
|503$
|Nubia Z40S Pro 80W 8GB/256GB
|508$
|Nubia Z40S Pro 80W 12GB/256GB
|592$
|Nubia Z40S Pro 80W 12GB/512GB
|666$
|Nubia Z40S Pro 120W 12GB/512GB
|637$
|Nubia Z40S Pro 120W 12GB/1TB
|992$
Nubia Z40S Pro akıllı telefon modeli en ucuz Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti barındıran telefon olma özelliğine sahip. Normalde bu ünvan Realme GT 2 Master Edition modeline aitti ancak 15$ farkla kaybetti.
Nubia Z40S Pro elinden geldiği kadar maliyetten kısmamaya çalışmış. Ekran 144Hz tazeleme hızına ve 480Hz dokunmatik tarama hızına sahip. 1000 nit pik parlaklık seviyesi, 30000000:1 kontrast oranı ve DCI-P renk gamının tamamı mevcut. 3062mm2 buhar odası verimli bir soğutma sağlıyor.
Ana kameranın OIS desteği yanında 8MP periskop sensör de OIS destekli. Ayrıca 50MP çözünürlüğünde 116 derecelik geniş açı ve makro sensörü ile paket tamamlanıyor. NEOVision yapay zekâ teknolojisi fotoğrafları daha iyi hale getiriyor.
Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS gibi özelliklerle gelen Nubia Z40S Pro sadece hızlı şarj tarafında biraz kısıntıya gitmiş. 120W olan versiyon haliyle biraz daha pahalı ancak bu çok önemli bir ayrıntı değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi
editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş