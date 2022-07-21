Dünyanın en ucuz Snapdragon 8+ Gen 1 telefonu tanıtıldı

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Dünyanın en ucuz Snapdragon 8+ Gen 1 telefonu ünvanıyla tanıtılan Nubia Z40S Pro akıllı telefon modeli sınıfında rekabetten ödün vermiyor. Sadece hızlı şarj tarafında bir kısıntıya gidilmiş.

Nubia Z40S Pro özellikleri

6.67 inçlik AMOLED Full HD+ ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

LPDDR5 RAM

UFS 3.1 depolama

64MP Sony IMX787 OIS ana sensör

16MP ön kamera

4000mAh batarya/120W hızlı şarj

5000mAh batarya/80W hızlı şarj

Nubia Z40S Pro fiyatı Nubia Z40S Pro 80W 8GB/128GB 503$ Nubia Z40S Pro 80W 8GB/256GB 508$ Nubia Z40S Pro 80W 12GB/256GB 592$ Nubia Z40S Pro 80W 12GB/512GB 666$ Nubia Z40S Pro 120W 12GB/512GB 637$ Nubia Z40S Pro 120W 12GB/1TB 992$

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Nubia Z40S Pro akıllı telefon modeli en ucuz Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti barındıran telefon olma özelliğine sahip. Normalde bu ünvan Realme GT 2 Master Edition modeline aitti ancak 15$ farkla kaybetti.

Nubia Z40S Pro elinden geldiği kadar maliyetten kısmamaya çalışmış. Ekran 144Hz tazeleme hızına ve 480Hz dokunmatik tarama hızına sahip. 1000 nit pik parlaklık seviyesi, 30000000:1 kontrast oranı ve DCI-P renk gamının tamamı mevcut. 3062mm2 buhar odası verimli bir soğutma sağlıyor.

Ana kameranın OIS desteği yanında 8MP periskop sensör de OIS destekli. Ayrıca 50MP çözünürlüğünde 116 derecelik geniş açı ve makro sensörü ile paket tamamlanıyor. NEOVision yapay zekâ teknolojisi fotoğrafları daha iyi hale getiriyor.

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS gibi özelliklerle gelen Nubia Z40S Pro sadece hızlı şarj tarafında biraz kısıntıya gitmiş. 120W olan versiyon haliyle biraz daha pahalı ancak bu çok önemli bir ayrıntı değil.

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Nubia Z40S Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı