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    Nuvia yongaları Apple ile rekabet etmekten çok uzak

    Qualcomm tarafından satın alınan Nuvia yonga girişiminin ilk referans tasarımları hazır. Firma gelecek yıl ilk nihai ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Rekabete ise şimdilik hazır değil. 
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    Nuvia Tam Boyutta Gör
    Apple’dan ayrılan kıdemli yöneticilerin kurduğu Nuvia girişimi, devrimsel verimlilikte sunucu yongaları sloganıyla teknoloji dünyasının dikkatini çekmişti. Qualcomm tarafından satın alınması da gecikmedi. Ne var ki Qualcomm uzun bir süre beklemek zorunda.

    Nuvia yongalarının performansı nasıl?

    Qualcomm çatısı altında iddialı bir ARM yongası geliştirmek için kolları sıvayan Nuvia girişimi ilk yongaların referans tasarımlarını tamamladı. Snapdragon isimlendirmesi ile devam edecek Nuvia yongaları Windows cihazlardan mobil cihazlara ve otomotiv sanayiine kadar pek çok alanda kendisine yer bulacak.

    CEO Cristiano Amon ilk nihai yonganın 2023 yılı içerisinde piyasaya çıkacağını, yaygın bir şekilde kullanımın ise 2024 yılı içerisinde gerçekleşeceğini bekliyor. Yani yaklaşık 2 yıllık bir süreç söz konusu.

    Bununla birlikte Apple M serisi yongalar ise muhtemelen dördüncü hatta beşinci nesline ulaşmış olacak. Zaten performans ve verimlilik ile çıtayı en yukarıya çıkaran Apple M serisinin ileri nesilleri çok daha mükemmel hale gelecek. Bu, asıl rekabet noktası Apple olan Nuvia yongalarının ise iki veya üç nesil geriden gelmesi anlamına geliyor. Bu nedenle uzun bir süre Nuvia yongalarının Apple karşısında ciddi bir tehdit oluşturması çok zor görünüyor ancak yine de özellikle Windows tarafında bir çizgi tutturması avantajlı konuma geçmesini sağlayabilir.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 1 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 1 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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