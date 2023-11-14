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    Nvidia yeni süper bilgisayar JUPITER’i duyurdu: 1 ExaFLOPS performans

    Nvidia, yapay zeka odaklı bilgi işlem için yeni H200 Hopper ve G200 Grace çözümlerini tanıttı. Firma aynı zamanda JUPITER adlı yeni süper bilgisayarın duyurusunu da gerçekleştirdi.

    Nvidia, 1 ExaFLOPS’luk yeni süper bilgisayar JUPITER’i duyurdu Tam Boyutta Gör

    Nvidia, yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için kendi Arm tabanlı CPU ve Hopper tabanlı GPU'ya sahip Grace Hopper GH200 Superchip'ini bir süre önce duyurdu. Nvidia H200, önceki H100’e çokça benzese de yeni HBM3e bellekler ile büyük fark yakalıyor. Firma bu donanımının yanında aynı zamanda JUPITER adlı süper bilgisayarın da duyurusunu gerçekleştirdi. JUPITER, Avrupa için oldukça önemli olacak.

    Avrupa'nın ilk ExaFLOPS süper bilgisayarı

    Almanya'daki Forschungszentrum Jülich tesisinde barındırılan Avrupa'nın ilk ExaFLOPS süper bilgisayarı JUPITER, Nvidia’nın Grace Hopper GH200 Superchip'leri üzerinde inşa edildi. Makine hem simülasyonlar hem de yapay zeka iş yükleri için kullanılabiliyor, bu da onu günümüzde kurulu süper bilgisayarların büyük çoğunluğundan ayırıyor. Ayrıca Nvidia, GH200'ün dünya çapında 40 süper bilgisayara güç verdiğini ve bunların birleşik performansının yaklaşık 200 'AI' ExaFLOPS olduğunu söyledi.

    Nvidia, 1 ExaFLOPS’luk yeni süper bilgisayar JUPITER’i duyurdu Tam Boyutta Gör
    Jupiter süper bilgisayarı, Quantum-2 InfiniBand ağı kullanılarak birbirine bağlanan ve Eviden'in BullSequana XH3000 sıvı soğutma teknolojisi kullanılarak soğutulan toplam 2,3 TB HBM3E belleğe sahip yaklaşık 24.000 GH200 yongası ile çalışıyor. Makine, iklim ve hava durumu modelleme, malzeme bilimi, ilaç keşfi, endüstri mühendisliği ve kuantum hesaplama gibi simülasyonlar için 1 ExaFLOPS FP64 performansı sunuyor. Buna ek olarak makine, büyük dil modellerinin ve benzer iş yüklerinin eğitimi için 90 ExaFLOPS yapay zeka performansı sağlayabiliyor. Tüm bunlar Nvidia'nın Earth-2, BioNeMo, Clara, cuQuantum, Modulus ve Omniverse gibi yazılım çözümleri tarafından desteklenecek.

    Jupiter süper bilgisayarındaki her bir düğüm, 288 Arm Neoverse çekirdeği ve AI ile HPC iş yükleri için dört adet H200 GPU içeriyor ve 16 PetaFLOPS'luk olağanüstü bir AI performansı  sunuyor. GH200 superchipleri Nvidia'nın NVLink bağlantısı kullanılarak birbirine bağlanıyor, ancak Nvidia bu ara bağlantının toplam bant genişliğini açıklamadı.

    Jupiter olağanüstü bir sistem olsa da - günün sonunda bu Avrupa'nın ilk ExaFLOPS makinesi - GH200 tabanlı tek süper bilgisayar değil. Özellikle Bristol Üniversitesi, 141GB HBM3E'ye sahip 5.000'den fazla GH200 ile İngiltere'nin en güçlüsü olmayı hedefleyen bir süper bilgisayar inşa ediyor. Nvidia'nın Grace Hopper GH 200'ü Dell, HPE ve Lenovo gibi şirketler tarafından dünya çapında inşa edilen 40'tan fazla süper bilgisayarda kullanılacak. Bu sistemlerin birleşik performansı yaklaşık 200 AI ExaFLOPS olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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