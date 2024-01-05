Nvidia 48 GB bellekli RTX 5880 Ada kartını piyasaya sürdü

48 GB bellekli RTX 5880 Ada özellikleri
Teknik özellikler açısından Nvidia RTX 5880 Ada grafik kartı, 14.080 CUDA çekirdeği ve 440 Tensor çekirdeği ile kırpılmış bir AD102 GPU çekirdeği ile birlikte geliyor. Kıyaslama açısından RTX 6000 Ada’ya kıyasla bu, yüzde 22’lik bir düşüş anlamına geliyor. Öte yandan RTX 5880 Ada’nın saat hızı 2,5 GHz civarında ve 69,3 TFLOPs FP32 hesaplama ve 1108 TFLOPs Tensor performansı sunuyor. Bu, RTX 6000 Ada'ya kıyasla FP32 ve tensör çekirdeği performansında %24'lük bir düşüş anlamına geliyor.
Bununla birlikte yeni kart 960 GB/s'ye kadar bant genişliği için 20 Gbps hızlarında çalışan aynı 48 GB GDDR6 belleğe sahip. Güç tüketimi RTX 6000 Ada GPU'nun 300W'ına kıyasla 15W'lık (285W) hafif bir düşüş gösteriyor. Kart standart çift yuvalı, aktif soğutmalı tasarımla geliyor ve dört DisplayPort 1.4a çıkışı barındırıyor.
Fiyatlandırma konusunda herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte, RTX 4090D'nin Çin için kırpılmış bir tasarım olmasına rağmen normal RTX 4090 ile aynı fiyattan piyasaya sürülmesi nedeniyle RTX 5880 Ada'nın RTX 6000 Ada'ya benzer bir fiyata sahip olması beklenebilir. RTX 6000 Ada, 6800 dolar fiyata sahipti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.