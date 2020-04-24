Nvidia 5nm yonga çalışmalarına başladı

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AMD’nin 7nm sürecindeki Navi grafik birimine karşı 7nm sürecindeki Ampere mimarisinin hazırlıklarını sürdüren Nvidia’nın, daha yeni bir mimari üzerinde çalıştığına dair bilgiler gelmeye başladı.

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Sürpriz proje

Nvidia’nın 7nm sürecinde tasarladığı yeni Ampere mimarisi çok daha performanslı GeForce ekran kartlarına hayat verecek. Salgının gidişatına göre yaz sonrasında piyasaya çıkacak olan RTX 3000 ekran kartlarının Samsung tarafından üretileceği belirtiliyor.

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Bununla birlikte 5nm çalışmaları için duyuru yapan TSMC müşterilerinden birisinin de Nvidia olduğunu açıkladı. Bu da Ampere mimarisini bekleyenlerin kafasında soru işareti oluşmasına neden oldu. TSMC’nin bu yıl bitmeden 5nm hacimli üretimine geçmesi bekleniyordu.

Nvidia’nın bu yıl 7nm sürecini atlayarak 5nm sürecine geçmesi pek mümkün görünmüyor. Bu bakımdan farklı bir proje olması ihtimali var. Kaynaklar gelecek yılın başlarında tanıtılacak yeni Tegra işlemcisinin 5nm olabileceğini düşünüyor. Bu Tegra işlemcisi de muhtemelen yeni Shield TV ve en önemlisi Nintendo Switch 2 konsoluna güç verecek. Bu konuda önümüzdeki aylarda yeni detayların gelmesi bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/266205/nvidia-is-secretly-working-on-a-5-nm-chip

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