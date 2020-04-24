Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia 5nm yonga çalışmalarına başladı

    Nvidia’nın 7nm sürecindeki Ampere mimarisinin yanında 5nm sürecinde yeni bir proje üzerinde çalıştığı belirtildi. Bunun yeni Nintendo Switch 2 olması muhtemel.
    2 sa.
    468
    11
    2
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nvidia 5nm yonga çalışmalarına başladı
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin 7nm sürecindeki Navi grafik birimine karşı 7nm sürecindeki Ampere mimarisinin hazırlıklarını sürdüren Nvidia’nın, daha yeni bir mimari üzerinde çalıştığına dair bilgiler gelmeye başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nvidia GeForce RTX 2060 Super mobil detayları sızdırıldı

    Sürpriz proje

    Nvidia’nın 7nm sürecinde tasarladığı yeni Ampere mimarisi çok daha performanslı GeForce ekran kartlarına hayat verecek. Salgının gidişatına göre yaz sonrasında piyasaya çıkacak olan RTX 3000 ekran kartlarının Samsung tarafından üretileceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Kavga bitti, Fortnite oyunu Google Play’e geldi"

    Bununla birlikte 5nm çalışmaları için duyuru yapan TSMC müşterilerinden birisinin de Nvidia olduğunu açıkladı. Bu da Ampere mimarisini bekleyenlerin kafasında soru işareti oluşmasına neden oldu. TSMC’nin bu yıl bitmeden 5nm hacimli üretimine geçmesi bekleniyordu.

    Nvidia’nın bu yıl 7nm sürecini atlayarak 5nm sürecine geçmesi pek mümkün görünmüyor. Bu bakımdan farklı bir proje olması ihtimali var. Kaynaklar gelecek yılın başlarında tanıtılacak yeni Tegra işlemcisinin 5nm olabileceğini düşünüyor. Bu Tegra işlemcisi de muhtemelen yeni Shield TV ve en önemlisi Nintendo Switch 2 konsoluna güç verecek. Bu konuda önümüzdeki aylarda yeni detayların gelmesi bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/266205/nvidia-is-secretly-working-on-a-5-nm-chip Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 dk. Amerikan güreşi simülasyonu WWE 2K21 iptal edildi 38 dk. AMD, Zen 3 ve RDNA2 ile gelecek APU hazırlığında 53 dk. Apple da TikTok platformuna adım attı 1 sa. Koronavirüs salgınında iyileşen sayısı rekor kırdı 1 sa. Eve Kapanmışken Oynayabileceğiniz 10 Oyun 1 sa. Ryzen 3 3300X’in 7700K’yı yakalayabilmesinin sırrı CCX yapısı olabilir 1 sa. 60 dolara telefon: 6.52 inç ekran, Android 10, 4.350 mAh pil ve üç arka kamera 1 sa. Intel yeni bir oyun kampanyasına başlıyor 1 sa. Bakan açıkladı: Yerli otomobilde ciddi gecikme yok 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Nvidia 5nm yonga çalışmalarına başladı Sonraki Intel koronavirüse rağmen ilk çeyrekte büyümeye devam etti 3 sa. GeForce Now'a bu hafta 36 yeni oyun eklendi 3 sa. Ev internetinizi hızlandırabileceğiniz ücretsiz, basit ve etkili yöntemler 4 sa. Giriş seviyesi iPhone 12, iPhone 11'den ucuz olabilir 4 sa. Renault'nun satışları ilk çeyrekte yüzde 26 düştü 5 sa. 120 CU içeren Radeon Instinct kartı ortaya çıktı 5 sa. Ryanair: “Saçma sapan sosyal mesafe kuralları dayatılırsa uçmayız” 6 sa. Koronavirüs salgını Google'ı da vurdu: İşe alımlar donduruluyor 6 sa. Apple AirPods 3 gelecek yıl aynı tasarımla çıkacak 7 sa. Skoda Türkiye, koronavirüsle mücadeleye "iyilik araçları" ile destek veriyor 7 sa. Facebook, WhatsApp'ta reklam yayınlama planından vazgeçmiş değil 8 sa. Meizu 17'nin Snapdragon 865 işlemci ve UFS 3.1 bellek ile geleceği resmileşti 8 sa. Facebook’tan Karagöz ve Hacivat'lı reklam videosu 9 sa. LG yeni nesil akıllı telefonu Velvet'in lansman tarihini açıkladı 9 sa. Valve, CS:GO ve Team Fortress 2’nin kaynak kodunun sızdığını doğruladı 10 sa. Kamerasıyla dikkat çeken Huawei Nova 7 Pro duyuruldu 10 sa. Huawei Nova 7 5G ve Huawei Nova 7 SE 5G tanıtıldı 11 sa. Milli Savunma Bakanlığı: “Haftalık 10 milyon maske kapasitesine ulaştık” 11 sa. Yeni Trackmania'nın oynanış fragmanı yayınlandı 11 sa. ADATA SLC önbellekleme destekli endüstriyel sınıf SD kartlarını duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Netflix'in yeni dizisi 'Tiger King' izlenme rekorları kırdı
    DonanımHaber
    Netflix'e rakip HBO Max'in çıkış tarihi kesinleşti: İşte detaylar
    DonanımHaber
    Xbox Series X'in logosu ortaya çıktı
    DonanımHaber
    GRIS Bir Milyondan Fazla Sattı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Oyun Konsollarını Fahiş Fiyata Satan İşletmelere Cezalar Kesildi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Oyun Konsollarina YUZDE 50 EK GUMRUK VERGİSİ!!
    DH Forum
    Virüs sizce ne zaman biter ? Anket var !
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim