Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia'nın sentetik veri şirketi Gretel'i satın aldığı bildirildi

    Eğitim için doğal veriler tükenirken Nvidia'nın, sentetik yapay zeka eğitim verileri üretmek için bir platform geliştiren ABD merkezli bir girişim şirketi olan Gretel'i satın aldığı bildirildi.
    Nvidia'nın sentetik veri şirketi Gretel'i satın aldığı bildirildi Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli teknoloji devi Nvidia, sentetik yapay zeka eğitim verileri üretimi konusunda uzmanlaşan San Diego merkezli Gretel adlı girişimi satın aldı. Satın alımın detayları açıklanmazken, Wired’ın haberine göre anlaşmanın dokuz haneli bir bedelle gerçekleştiği ve Gretel’in en son 320 milyon dolarlık değerlemesini aştığı belirtiliyor.

    Gretel’in Nvidia’ya katılımı

    Gretel’in yaklaşık 80 kişilik ekibiyle birlikte Nvidia bünyesine katılacağı ve girişimin teknolojisinin Nvidia’nın geliştiriciler için sunduğu üretken yapay zeka hizmetlerine entegre edileceği bildiriliyor.

    2019 yılında Alex Watson, Laszlo Bock, John Myers ve Ali Golshan tarafından kurulan Gretel, yapay zeka modellerini özelleştirerek, kendi teknolojisini entegre eden ve bu modelleri geliştiricilere sunan bir platform sağlıyor. Şirket, girişim sermayesi yatırımcıları Anthos Capital, Greylock ve Moonshots Capital gibi firmalardan toplamda 67 milyon dolardan fazla yatırım almıştı.

    Nvidia’nın bu satın alımı, büyük teknoloji şirketlerinin (Microsoft, Meta, OpenAI ve Anthropic gibi) yapay zeka modellerini eğitmek için giderek daha fazla sentetik veriye yöneldiği bir dönemde gerçekleştiği için önemli. Gerçek dünyadaki veriler giderek tükenirken, sentetik verinin önemi artıyor ve Nvidia bu alandaki liderliğini güçlendirmek için kritik bir adım atmış gibi görünüyor.

    Dünyadaki veriler tükendi

    Nvidia'nın sentetik veri şirketi Gretel'i satın aldığı bildirildi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka firmaları, telif hakkıyla korunan içerikleri kullanıp kullanamayacakları konusunda anlaşmazlıklara yol açan, kendilerine serbestçe sunulan eğitim verilerinin sınırına dayanmış durumda. Şu anda OpenAI, ABD hükümetine yapay zeka modellerini eğitmek için telif hakkıyla korunan materyallere daha fazla erişim izni vermesi için talepte bulunuyor, aksi takdirde Çin tarafından geçileceklerini öne sürüyor.

    Sentetik veriler özel bilgilerin korunmasında da değer taşıyor. Gretel, sentetik verilerinin hassas veya kişisel bilgileri açığa çıkarmadan modelleri ve araçları eğitmek için kullanılabileceğini söylüyor. Bu tür verilerin model eğitiminde kullanılmasıyla ilgili endişeler de bulunuyor. Gerçekliğe dayanmayan bilgilere aşırı güvenmek, bir modelin işleri yanlış yapma olasılığını artırabilir. Sorun yeterince kötüleşirse, modelin işe yaramaz hale gelecek kadar yanlış olması durumunda model çökmesi olarak bilinen bir soruna neden olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nier automata türkçe yama çağrı yönlendirme koşulsuz ne demek 102 ehliyet kodu nedir uzun sigara markaları kiralık araç pert olursa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Quadro NovaBook
    Quadro NovaBook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum