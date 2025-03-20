Nvidia'nın sentetik veri şirketi Gretel'i satın aldığı bildirildi

Gretel’in Nvidia’ya katılımı
Gretel’in yaklaşık 80 kişilik ekibiyle birlikte Nvidia bünyesine katılacağı ve girişimin teknolojisinin Nvidia’nın geliştiriciler için sunduğu üretken yapay zeka hizmetlerine entegre edileceği bildiriliyor.
2019 yılında Alex Watson, Laszlo Bock, John Myers ve Ali Golshan tarafından kurulan Gretel, yapay zeka modellerini özelleştirerek, kendi teknolojisini entegre eden ve bu modelleri geliştiricilere sunan bir platform sağlıyor. Şirket, girişim sermayesi yatırımcıları Anthos Capital, Greylock ve Moonshots Capital gibi firmalardan toplamda 67 milyon dolardan fazla yatırım almıştı.
Nvidia’nın bu satın alımı, büyük teknoloji şirketlerinin (Microsoft, Meta, OpenAI ve Anthropic gibi) yapay zeka modellerini eğitmek için giderek daha fazla sentetik veriye yöneldiği bir dönemde gerçekleştiği için önemli. Gerçek dünyadaki veriler giderek tükenirken, sentetik verinin önemi artıyor ve Nvidia bu alandaki liderliğini güçlendirmek için kritik bir adım atmış gibi görünüyor.
Dünyadaki veriler tükendi
Sentetik veriler özel bilgilerin korunmasında da değer taşıyor. Gretel, sentetik verilerinin hassas veya kişisel bilgileri açığa çıkarmadan modelleri ve araçları eğitmek için kullanılabileceğini söylüyor. Bu tür verilerin model eğitiminde kullanılmasıyla ilgili endişeler de bulunuyor. Gerçekliğe dayanmayan bilgilere aşırı güvenmek, bir modelin işleri yanlış yapma olasılığını artırabilir. Sorun yeterince kötüleşirse, modelin işe yaramaz hale gelecek kadar yanlış olması durumunda model çökmesi olarak bilinen bir soruna neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!