Nvidia ARM satın alımında son aşamalara gelmiş olabilir

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4 yıl önce 32 milyar dolarlık dev fiyatla Softbank’a geçen ARM o günden bu yana yeni sahibini pek mutlu etmedi. Bunda satın alınan rakamın etkili olduğu düşünüledursun ARM yeniden el değiştireceğe benziyor.

Nvidia Softbank'la görüşmelerinde sona yaklaşmış olabilir

Son dönemde gündemdeki yerini koruyan Nvidia’nın ARM’la ilgilenmesi giderek ciddi bir boyuta ulaşmış olabilir. Bloomberg'e göre Nvidia ARM konusunda anlaşmada nihai adımlara geçti bile. Bu durumda satın alım işleminin bu yazdan sonra gerçekleşebileceği üzerinde duruluyor.

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Diğer taraftan bir çok IP’nın ABD merkezli firmaya geçmesine bazı taraflar olumsuz bakıyor. Özellikle de lisans anlaşmaları konusunda ARM’ı tek bir firmanın elinde tutması pazarın geleceği açısından bazı uzmanlar tarafından endişeyle karşılanıyor. ARM'ın kurucularından Hermann Hauser ümidi İngiliz hükümetinin olaya dahil olarak firmanın bağımsız bir İngiliz kuruluşu olarak kalması yönünde.

https://www.guru3d.com/news-story/nvidia-could-purchase-arm-after-the-summer-already.html

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