Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia ARM satın alımında son aşamalara gelmiş olabilir

    Softbank’ın satış kararı sonrasında yeni sahibin kim olacağı tartışılıyor.
    3 gün
    2b
    2
    11
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nvidia ARM satın alımında son aşamalara gelmiş olabilir
    Tam Boyutta Gör

    4 yıl önce 32 milyar dolarlık dev fiyatla Softbank’a geçen ARM o günden bu yana yeni sahibini pek mutlu etmedi. Bunda satın alınan rakamın etkili olduğu düşünüledursun ARM yeniden el değiştireceğe benziyor.

    Nvidia Softbank'la görüşmelerinde sona yaklaşmış olabilir

    Son dönemde gündemdeki yerini koruyan Nvidia’nın ARM’la ilgilenmesi giderek ciddi bir boyuta ulaşmış olabilir. Bloomberg'e göre Nvidia ARM konusunda anlaşmada nihai adımlara geçti bile. Bu durumda satın alım işleminin bu yazdan sonra gerçekleşebileceği üzerinde duruluyor.

    Ayrıca Bkz. "Digitimes: Bellek fiyatları son çeyrekte %10 daha düşecek"

    Diğer taraftan bir çok IP’nın ABD merkezli firmaya geçmesine bazı taraflar olumsuz bakıyor. Özellikle de lisans anlaşmaları konusunda ARM’ı tek bir firmanın elinde tutması pazarın geleceği açısından bazı uzmanlar tarafından endişeyle karşılanıyor. ARM'ın kurucularından Hermann Hauser ümidi İngiliz hükümetinin olaya dahil olarak firmanın bağımsız bir İngiliz kuruluşu olarak kalması yönünde.



    https://www.guru3d.com/news-story/nvidia-could-purchase-arm-after-the-summer-already.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    torabi 3 gün en beğenilen
    Nvidia alırsa lisans parasına 10 kat zam yapar yine olan bize olur
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    runge kutta 2 gün
    RISC-V'ı destekleyen bir sürü firma ve üniversite mevcut. Ben de geleceği RISC-V'da görüyorum.https://riscv.org/membership/members/
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    torabi 3 gün en beğenilen
    Nvidia alırsa lisans parasına 10 kat zam yapar yine olan bize olur
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kampaku 3 gün
    ARM lisans ücretleriyle para kazanan şirket. Fiziksel bir üretim yapmıyor. Geliri de genel olarak ARM tabanlı satılan cihazlardan %0.5-%1 arasında ücret almasına bağlı. Apple Macbook'larında Intel'i ekti. Daha çok cihaz ARM tabanlı oluyor. Bu nedenle ARM değerini koruyacak. Ancak SoftBank ne riski gördü de satmak istiyor?
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 3 gün Kampaku
    yaptığı hatalı satım almalar sonunca nakit ihtiyacına düştüler.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    baybay17 (g. e.) 3 gün Kampaku
    gördüğü risk "RISC-V" in ciddi derece de yaygınlaşmaya başlaması.
    tamamen OpenSource ISA, neden ARM a lisans parası ödesin ki firmalar.. bunu ingilizler gördü önce ve Japon lara iyi kazık attı. Japon lar da zararın neresinden dönersek iyidir fesefesi ile elden çıkarmak isyiyorlar..

    https://en.wikipedia.org/wiki/RISC-V
    3 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Taşınabilirlik odaklı MateBook X 2020 duyuruldu! 2 gün Minecraft Jurassic World DLC indirmeye sunuldu 2 gün En pahalı yerli telefon Casper VIA X20 satışa sunuldu 2 gün NBA 2K20 yüzde 92 indirimle 20 TL’nin altına düştü 2 gün Xbox Series X donanımı detaylandı 2 gün Google gizemli bir kablosuz iletişim teknolojisi geliştiriyor 2 gün Microsoft Flight Simulator; iade süresi kavgası çıkardı 2 gün Milli Eğitim Bakanı, okulların açılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu 2 gün TOGG CEO'su yanıtladı: Yerli otomobilin motoru neden "yerli" değil? 2 gün Kalaşnikof ilk akıllı silahını duyurdu: MP-155 Ultima 2 gün Verimliliğe oynayan MediaTek Dimensity 800U yonga seti tanıtıldı 2 gün Amiral gemisi Realme X7'nin tanıtım tarihi açıklandı 2 gün iOS 14 beta 5 ile "gerçek" fotoğraf gizleme özelliği geldi 2 gün Acil yardım numaraları 112'de birleştirilecek 2 gün Boeing, işten çıkarma sürecinin ikinci dalgasına hazırlanıyor 2 gün LG'den hareketi sevenlere özel "XBOOM Go Bluetooth hoparlör ailesi inceleme" 2 gün Realme Buds Classic kablolu kulaklık tanıtıldı 2 gün Dünyanın ilk 128 katmanlı tüketici SSD sürücüsü satışa çıkıyor 2 gün EA Play'in Steam çıkış tarihi belli oldu 3 gün İngiltere polisi duygu durumunu saptayabilen yüz tanıma teknolojisi geliştirdi 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Nvidia ARM satın alımında son aşamalara gelmiş olabilir Sonraki Xbox Series S 4 TFLOPS’luk GPU ile gelebilir 3 gün Türk oyun sektörüne 5 yılda 2.4 milyar dolar yabancı yatırım 3 gün Microsoft'un ardından Oracle da TikTok'a talip 3 gün Japonya hükümeti, Nissan ve Honda'nın birleşmesini istiyor 3 gün Chrome Android uygulaması hızlı linkleri etiketliyor 3 gün Yeni vaka sayısı dünün ardından tekrar yükseldi (18 Ağustos) 3 gün Otomotivde ÖTV rekoru! 3 gün Üst segment tasarımlı LG K61'i denedik 3 gün ABD Gizli Servisi konum verilerini satın alıyor 3 gün ARM tabanlı Thunder X3 sunucu işlemcisi tanıtıldı 3 gün 2020 Kia Carnival tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 gün Hızlı şarj destekli Oppo Power Bank 2 tanıtıldı 3 gün Huawei'den HarmonyOS'lu akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet geliyor 3 gün Karsan, elektrikli araçlara yönelik teknoloji laboratuvarı kuracak 3 gün ASUS Zenfone 7 oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmayla geliyor 3 gün Bilim insanları, araştırma için inceledikleri tüm insan dokularında plastik atık tespit etti 3 gün Microsoft Flight Simulator 2020 çıktı: PC için Xbox Game Pass fırsatı 3 gün 700 beygirlik arazi canavarı 2021 RAM 1500 TRX tanıtıldı 3 gün Anket sonuçlarına göre yazılım geliştiricilerinin 2020 yılındaki durumu 3 gün Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız