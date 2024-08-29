Nvidia, Blackwell AI GPU’larında sorun olduğunu doğruladı

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Tam Boyutta Gör Bir süredir Nvidia’nın yaklaşan yapay zeka GPU’ları Blackwell serisinde bazı sorunların olduğu iddia ediliyordu. Bu bağlamda firma, 28 Temmuz’da sona eren 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde Blackwell tabanlı ürünlerinin düşük verimlilik sorunları yaşadığını olduğunu itiraf etti. Nvidia, bu sorunları gidermek amacıyla B200 işlemcisinin bazı katmanlarını yeniden tasarlamak zorunda kaldığının da altını çizdi. Firma, 2024'ün son çeyreğinde Blackwell üretimini hızlandırmayı ve yılın bu son çeyreğinde birkaç milyar dolar değerinde Blackwell GPU sevkiyatı yapmayı planlıyor.

Blackwell'deki sorun kabul edildi, çözüm uygulandı

Nvidia'nın açıklamasında, "Blackwell GPU üretim verimliliğini artırmak için maske değişikliği gerçekleştirdik. Blackwell üretim artışı, dördüncü çeyrekte başlayacak ve mali 2026 yılına kadar devam edecek. Dördüncü çeyrekte, birkaç milyar dolarlık Blackwell geliri elde etmeyi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Nvidia, Blackwell GPU'larını ikinci çeyrekte müşterileriyle denediğini doğruladı, ancak talebi karşılamak için 'düşük verimli Blackwell malzemesi' üretmek zorunda kaldığını itiraf etti. Bu durum, Nvidia'nın brüt kar marjlarını olumsuz etkiledi. Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin Blackwell B100 ve B200 GPU'larının tasarımında gerekli tüm değişiklikleri yaptığını ve bu ürünlerin dördüncü çeyrekte seri üretime geçmeye hazır olduğunu belirtti.

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Nvidia'nın B100 ve B200 GPU'larının TSMC'nin CoWoS-L paketlemesini kullanan ilk işlemciler olduğu bildirilmişti; bu paketlemede chipletler bir RDL interposer kullanılarak yaklaşık 10 TB/s aktarım hızı sağlayan yerel silikon ara bağlantı (LSI) köprüleriyle birbirine bağlanıyor.

Ancak, GPU chipletleri, LSI köprüleri, RDL ara bağlantı ve anakart substratı arasında termal genişleme katsayısındaki uyumsuzluk nedeniyle şekil bozuklukları ve sistem arızaları yaşandığı iddia ediliyor. Bu sorunlar, Nvidia'nın GPU silikonu üzerindeki üst metal katmanlarını ve bağlantı noktalarını yeniden tasarlamasını gerektirdi. Ancak şirket, bu düzeltmeyle ilgili detayları paylaşmadı ve sadece yeni maskeler oluşturduğunu belirtti.

Nvidia, Blackwell silikonunda işlevsel bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığını, yapılan tüm değişikliklerin verimliliği artırmak ve B100 ve B200 GPU'larının istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

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