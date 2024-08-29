Nvidia, Blackwell AI GPU’larında sorun olduğunu doğruladı

Blackwell'deki sorun kabul edildi, çözüm uygulandı
Nvidia'nın açıklamasında, "Blackwell GPU üretim verimliliğini artırmak için maske değişikliği gerçekleştirdik. Blackwell üretim artışı, dördüncü çeyrekte başlayacak ve mali 2026 yılına kadar devam edecek. Dördüncü çeyrekte, birkaç milyar dolarlık Blackwell geliri elde etmeyi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Nvidia'nın B100 ve B200 GPU'larının TSMC'nin CoWoS-L paketlemesini kullanan ilk işlemciler olduğu bildirilmişti; bu paketlemede chipletler bir RDL interposer kullanılarak yaklaşık 10 TB/s aktarım hızı sağlayan yerel silikon ara bağlantı (LSI) köprüleriyle birbirine bağlanıyor.
Ancak, GPU chipletleri, LSI köprüleri, RDL ara bağlantı ve anakart substratı arasında termal genişleme katsayısındaki uyumsuzluk nedeniyle şekil bozuklukları ve sistem arızaları yaşandığı iddia ediliyor. Bu sorunlar, Nvidia'nın GPU silikonu üzerindeki üst metal katmanlarını ve bağlantı noktalarını yeniden tasarlamasını gerektirdi. Ancak şirket, bu düzeltmeyle ilgili detayları paylaşmadı ve sadece yeni maskeler oluşturduğunu belirtti.
Nvidia, Blackwell silikonunda işlevsel bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığını, yapılan tüm değişikliklerin verimliliği artırmak ve B100 ve B200 GPU'larının istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.