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    Anlık Bildirim

    Nvidia, Blackwell AI GPU’larında sorun olduğunu doğruladı

    Bir süredir Nvidia’nın yaklaşan yapay zeka GPU’ları Blackwell serisinde bazı sorunların olduğu iddia ediliyordu. Şimdi ise Nvidia, resmi olarak sorunları doğruladı ve değişiklikleri onayladı.
    Nvidia, Blackwell AI GPU’larında sorun olduğunu doğruladı Tam Boyutta Gör
    Bir süredir Nvidia’nın yaklaşan yapay zeka GPU’ları Blackwell serisinde bazı sorunların olduğu iddia ediliyordu. Bu bağlamda firma, 28 Temmuz’da sona eren 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde Blackwell tabanlı ürünlerinin düşük verimlilik sorunları yaşadığını olduğunu itiraf etti. Nvidia, bu sorunları gidermek amacıyla B200 işlemcisinin bazı katmanlarını yeniden tasarlamak zorunda kaldığının da altını çizdi. Firma, 2024'ün son çeyreğinde Blackwell üretimini hızlandırmayı ve yılın bu son çeyreğinde birkaç milyar dolar değerinde Blackwell GPU sevkiyatı yapmayı planlıyor.

    Blackwell'deki sorun kabul edildi, çözüm uygulandı

    Nvidia'nın açıklamasında, "Blackwell GPU üretim verimliliğini artırmak için maske değişikliği gerçekleştirdik. Blackwell üretim artışı, dördüncü çeyrekte başlayacak ve mali 2026 yılına kadar devam edecek. Dördüncü çeyrekte, birkaç milyar dolarlık Blackwell geliri elde etmeyi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Nvidia, Blackwell AI GPU’larında sorun olduğunu doğruladı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Nvidia, Blackwell GPU'larını ikinci çeyrekte müşterileriyle denediğini doğruladı, ancak talebi karşılamak için 'düşük verimli Blackwell malzemesi' üretmek zorunda kaldığını itiraf etti. Bu durum, Nvidia'nın brüt kar marjlarını olumsuz etkiledi. Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin Blackwell B100 ve B200 GPU'larının tasarımında gerekli tüm değişiklikleri yaptığını ve bu ürünlerin dördüncü çeyrekte seri üretime geçmeye hazır olduğunu belirtti.

    Nvidia'nın B100 ve B200 GPU'larının TSMC'nin CoWoS-L paketlemesini kullanan ilk işlemciler olduğu bildirilmişti; bu paketlemede chipletler bir RDL interposer kullanılarak yaklaşık 10 TB/s aktarım hızı sağlayan yerel silikon ara bağlantı (LSI) köprüleriyle birbirine bağlanıyor.

    Ancak, GPU chipletleri, LSI köprüleri, RDL ara bağlantı ve anakart substratı arasında termal genişleme katsayısındaki uyumsuzluk nedeniyle şekil bozuklukları ve sistem arızaları yaşandığı iddia ediliyor. Bu sorunlar, Nvidia'nın GPU silikonu üzerindeki üst metal katmanlarını ve bağlantı noktalarını yeniden tasarlamasını gerektirdi. Ancak şirket, bu düzeltmeyle ilgili detayları paylaşmadı ve sadece yeni maskeler oluşturduğunu belirtti.

    Nvidia, Blackwell silikonunda işlevsel bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığını, yapılan tüm değişikliklerin verimliliği artırmak ve B100 ve B200 GPU'larının istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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