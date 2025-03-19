Nvidia, Blackwell RTX Pro serisi ekran kartlarını duyurdu: RTX Pro 6000 zirvede

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Tam Boyutta Gör Nvidia, profesyonel iş istasyonları, sunucular ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği RTX Pro Blackwell serisini resmen duyurdu. Seride iş istasyonları için en üst seviye RTX Pro 6000 Blackwell GPU'nun yanı sıra diğer RTX Pro Blackwell masaüstü ve dizüstü bilgisayar çeşitleri ve RTX Pro 6000 Blackwell'in veri merkezi versiyonu yer alıyor.

Nvidia’nın bu hamlesi aynı zamanda firmanın markalamada bir değişiklik yaptığını da gösteriyor. Önceki profesyonel ve veri merkezi çözümleri çeşitli RTX isimleri altında satılırken (Ampere için RTX A6000/A5500/A5000/vb, Ada için RTX 6000/5000/4500/vb), yeni Blackwell nesli profesyonel ve veri merkezi GPU'ları RTX Pro isimlendirmesini kullanacak.

Yeni serinin iş istasyonları için amiral gemisi olan RTX Pro 6000 Blackwell, sunduğu 96GB GDDR7 bellek ve 600W güç tüketimiyle dikkat çekiyor. Bu model, özellikle oyun geliştirme, yapay zeka iş yükleri ve yüksek VRAM ihtiyacı olan profesyonel uygulamalar için tasarlandı.

RTX Pro 6000 Blackwell ve diğerleri

RTX 5090’a oldukça benzeyen RTX Pro 6000 Blackwell, Nvidia’nın en yeni Blackwell RT ve Tensor çekirdeklerini kullanarak grafik performansını en üst seviyeye taşıyor. RTX Pro 6000 Blackwell ayrıca bir Max-Q varyantında ve veri merkezleri için bir sunucu sürümünde de mevcut olacak. Kartın sunduğu başlıca teknik özellikler şunlar:

96GB GDDR7 bellek

600W güç tüketimi (RTX 5090’a kıyasla 25W daha fazla)

24.064 CUDA çekirdeği

4.000 AI TOPs

512-bit bellek veri yolu

1.792 GB/s bellek bant genişliği

PCIe Gen 5 ve DisplayPort 2.1 desteği

Çift yönlü soğutma tasarımı

Tam Boyutta Gör Yeni RTX Pro Blackwell serisi yalnızca üst düzey iş istasyonlarıyla sınırlı değil. Nvidia, hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar için farklı modelleri de piyasaya sürecek:

Masaüstü ve dizüstü : RTX Pro 5000 ve 4000 Blackwell

: RTX Pro 5000 ve 4000 Blackwell Masaüstü : RTX Pro 4500 Blackwell

: RTX Pro 4500 Blackwell Dizüstü: RTX Pro 3000, 2000, 1000 ve 500 Blackwell

Dizüstü modeller, 24GB’a kadar VRAM desteği sunacak ve Nvidia’nın Blackwell Max-Q teknolojisi ile yapay zeka destekli performans optimizasyonu yapacak. Bu kartların en büyük rakibi ise AMD’nin Strix Halo çipleri olacak. Strix Halo’nun 128GB birleşik bellek desteği ile Nvidia’nın sunduğu VRAM miktarı arasında nasıl bir rekabet olacağı merak konusu.

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RTX Pro 6000 Blackwell’in iş istasyonu versiyonu, Nisan ayında PNY ve TD Synnex gibi dağıtım ortakları aracılığıyla satışa çıkacak. Dell, HP ve Lenovo gibi üreticilerin de Mayıs ayında bu GPU’yu kullanmaya başlaması bekleniyor. Sunucu versiyonu ise Cisco, Dell, HP, Lenovo ve Supermicro tarafından yakında piyasaya sürülecek. Bulut servis sağlayıcıları (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, CoreWeave) ise bu yıl içinde RTX Pro 6000 Blackwell destekli sunucular sunmaya başlayacak. Diğer RTX Pro Blackwell modelleri, yaz aylarında piyasaya çıkacak. Fiyatlandırma bilgileri ise şimdilik belirsiz.

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