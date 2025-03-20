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    Nvidia'nın CEO'su, insansı robot devriminin beklenenden erken gerçekleşeceğini düşünüyor

    Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, insansı robotların üretim tesislerinde yaygın olarak kullanılmasına beş yıldan az bir süre kaldığına inanıyor. Ayrıca bu robotların ekonomik olacağını de belirtiyor.
    Nvidia CEO'su: '5 yıl içinde insansı robot devrimi gerçekleşecek' Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, insansı robotların üretim tesislerinde yaygın olarak kullanılmasına beş yıldan az bir süre kaldığına inanıyor.

    Kaliforniya'daki yıllık geliştirici konferansında konuşma yapan Huang, insansı robotların daha kolay gezinmesine yardımcı olacak yazılım araçlarını tanıttı. Konuşmasının ardından bir grup gazeteciyle bir araya gelen Huang'a, yapay zekânın her yerde yaygınlaştığını gösterecek işaretlerin neler olabileceği soruldu. Huang, bunun insansı robotların kelimenin tam anlamıyla ortalıkta dolaşmasıyla gerçekleşeceğini ve bunun da beş yıldan kısa süre içerisinde olacağını iddia etti.

    "İlk olarak üretim sektöründe benimsenecek"

    Huang, insansı robotların ilk olarak üretim sektöründe benimseneceğini düşünüyor: "Öncelikle fabrikalara gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun sebebi, bu alanın çok daha kontrollü olması ve kullanım senaryosunun daha belirgin olması."

    Huang ayrıca, robotların ekonomik olarak avantajlı olacağını söylüyor: "Bunun ekonomik değeri de çok net bir şekilde belirlenebilir. Bir insansı robotu kiralamanın mevcut maliyeti muhtemelen 100.000 dolar civarında ve bunun oldukça iyi bir ekonomi olduğunu düşünüyorum."

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 19 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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