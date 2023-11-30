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    “ABD’nin çip bağımsızlığı için 20 yıl gerekiyor”

    Nvidia CEO'su Jen-Hsun Huang, hızla artan fabrika inşaatları ve sübvansiyonlara rağmen ABD'nin Çin ve Tayvan'dan bağımsız bir çip üretimine ulaşmasının 20 yıl alacağını söylüyor.
    “ABD’nin çip bağımsızlığı için 20 yıl gerekiyor” Tam Boyutta Gör
    Teknolojiye giderek daha fazla bağımlı hale gelen dünyada, yarı iletken çiplerin üretimi ve kontrolü hayati bir önem taşıyor. Yarı iletken endüstrisinin önde gelen oyuncularından Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, kısa bir süre önce ABD'nin çip üretiminde bağımsız olması için ciddi bir zaman ihtiyacı olduğunu vurguladı.

    ABD’ye 20 yıl lazım

    Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, ABD'nin çip üretiminde kendine yeter hale gelmesinin yirmi yıl kadar sürebileceğine inanıyor. Ancak, çip endüstrisi Amerika'da on yıllardır görülmemiş bir hızla genişliyor, bu yüzden fazla şüpheci olduğu düşünülüyor. Katıldığı bir konferansta konuşan Jensen Huang, "Tedarik zinciri bağımsızlığından on ila yirmi yıl uzakta bir yerdeyiz" dedi. 

    ABD hükümeti kendi sınırları içinde çip üretimini artırmak için aktif politikalar izliyor. İki partinin de desteğini alan bu girişim, ülke içinde daha fazla üretim tesisi kurulmasına odaklanıyor. ABD, dış kaynaklara bağımlılığı azaltmak ve ulusal teknoloji altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

    Şimdiye kadar Intel, TSMC ve Samsung Foundry'nin gelişmiş ve öncü fabrikalarını ABD'de inşa etmesiyle plan başarılı bir şekilde ilerliyor gibi görünüyor. Ayrıca Micron, gelişmiş 3D NAND ve DRAM bellek üretimini on yıllardır ilk kez Amerika'ya getirmeye hazırlanıyor. Intel de Amerika'da gelişmiş çip paketleme tesisleri kuruyor. GlobalFoundries gibi ABD'de özel ve olgun süreç teknolojileri üzerinde çip üreten şirketler de var.

    Bununla birlikte Huang, Nvidia'nın ürünlerinin dünyanın farklı yerlerinden gelen çok sayıda bileşene dayandığını ve bunların hepsinin yakın zamanda ABD'de üretileceğini düşünmediğini belirtti. Dolayısıyla Huang'ın değerlendirmeleri, şirketin uluslararası tedarik zincirlerine olan mevcut bağımlılığını ve küresel çip endüstrisinin karmaşıklığını yansıtıyor diyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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