Tam Boyutta Gör Teknolojiye giderek daha fazla bağımlı hale gelen dünyada, yarı iletken çiplerin üretimi ve kontrolü hayati bir önem taşıyor. Yarı iletken endüstrisinin önde gelen oyuncularından Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, kısa bir süre önce ABD'nin çip üretiminde bağımsız olması için ciddi bir zaman ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ABD’ye 20 yıl lazım

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, ABD'nin çip üretiminde kendine yeter hale gelmesinin yirmi yıl kadar sürebileceğine inanıyor. Ancak, çip endüstrisi Amerika'da on yıllardır görülmemiş bir hızla genişliyor, bu yüzden fazla şüpheci olduğu düşünülüyor. Katıldığı bir konferansta konuşan Jensen Huang, "Tedarik zinciri bağımsızlığından on ila yirmi yıl uzakta bir yerdeyiz" dedi.

ABD hükümeti kendi sınırları içinde çip üretimini artırmak için aktif politikalar izliyor. İki partinin de desteğini alan bu girişim, ülke içinde daha fazla üretim tesisi kurulmasına odaklanıyor. ABD, dış kaynaklara bağımlılığı azaltmak ve ulusal teknoloji altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

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Şimdiye kadar Intel, TSMC ve Samsung Foundry'nin gelişmiş ve öncü fabrikalarını ABD'de inşa etmesiyle plan başarılı bir şekilde ilerliyor gibi görünüyor. Ayrıca Micron, gelişmiş 3D NAND ve DRAM bellek üretimini on yıllardır ilk kez Amerika'ya getirmeye hazırlanıyor. Intel de Amerika'da gelişmiş çip paketleme tesisleri kuruyor. GlobalFoundries gibi ABD'de özel ve olgun süreç teknolojileri üzerinde çip üreten şirketler de var.

Bununla birlikte Huang, Nvidia'nın ürünlerinin dünyanın farklı yerlerinden gelen çok sayıda bileşene dayandığını ve bunların hepsinin yakın zamanda ABD'de üretileceğini düşünmediğini belirtti. Dolayısıyla Huang'ın değerlendirmeleri, şirketin uluslararası tedarik zincirlerine olan mevcut bağımlılığını ve küresel çip endüstrisinin karmaşıklığını yansıtıyor diyebiliriz.

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“ABD’nin çip bağımsızlığı için 20 yıl gerekiyor”