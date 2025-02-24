Nvidia’da üretim sorunu büyüyor: RTX 5080’in de etkilendiği bildirildi

RTX 5080'de de sorun var
Son gelen bilgiler, GeForce RTX 5080’in de aynı üretim hatasından etkilenmiş olabileceğine işaret ediyor. Reddit kullanıcısı "gingeraffe90", popüler GPU-Z yazılımını kullanarak yaptığı testlerde RTX 5080 Founders Edition modelinde 112 yerine 104 ROP birimi bulunduğunu fark etti. Bu, Nvidia’nın duyurduğu modellerin dışında başka kartlarda da benzer sorunlar yaşanabileceğine dair güçlü bir kanıt olabilir.
Eksik ROP birimleri ile oyunlardaki FPS kaybı neredeyse birebir seviyesinde oluyor. Bazı sentetik testlerde farkın bundan daha büyük olması yanıltıcı olabilir. Bilindiği üzere ROP’ler, grafik işleme hattının son aşamalarından sorumludur. Görüntünün son piksellerini farklı işlemlerle işlerler. Bu süreçlerden sonra verileri farklı renk formatlarına dönüştürerek bellek kullanımını optimize ederler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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