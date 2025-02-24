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    Nvidia’da üretim sorunu büyüyor: RTX 5080’in de etkilendiği bildirildi

    Nvidia’nın Blackwell tabanlı RTX 50 serisindeki krizler devam ediyor. RTX 5090 ve RTX 5070 Ti sonrasında kayıp ROP sorunu şimdi de RTX 5080’de kendisini göstermeye başladı.
    Nvidia’da üretim sorunu büyüyor: RTX 5080 de etkileniyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bir süre önce GeForce RTX 5090 ve RTX 5070 Ti ekran kartlarında bir üretim “anomalisi” tespit edildiğini duyurmuştu. Bu hata, Raster Operations Pipeline (ROP) sayısında eksikliklere yol açarak performansta firmaya göre yüzde 4’e kadar düşüşe sebep olabiliyor. Şirket, yalnızca yüzde 0.5’lik bir dilimin etkilendiğini belirtse de yeni bulgular, sorunun daha yaygın olabileceğini gösteriyor. Zira RTX 5080’in de sorundan etkilendiği ortaya çıktı.

    RTX 5080'de de sorun var

    Son gelen bilgiler, GeForce RTX 5080’in de aynı üretim hatasından etkilenmiş olabileceğine işaret ediyor. Reddit kullanıcısı "gingeraffe90", popüler GPU-Z yazılımını kullanarak yaptığı testlerde RTX 5080 Founders Edition modelinde 112 yerine 104 ROP birimi bulunduğunu fark etti. Bu, Nvidia’nın duyurduğu modellerin dışında başka kartlarda da benzer sorunlar yaşanabileceğine dair güçlü bir kanıt olabilir.

    Nvidia’da üretim sorunu büyüyor: RTX 5080 de etkileniyor
    Şirket, şimdilik yalnızca RTX 5090 ve RTX 5070 Ti için resmi bir açıklama yapmış durumda. Ancak RTX 5080’in de bu durumdan etkilenmiş olması, daha fazla modelin risk altında olabileceğini gösteriyor. Nvidia, kendi açıklamasında sorundan etkilenen RTX 5090 ve RTX 5070 Ti sahiplerinin değişim için başvurabileceklerini söylemiş ve ilgili üretim sorununu düzelttiklerini aktarmıştı.

     

    Eksik ROP birimleri ile oyunlardaki FPS kaybı neredeyse birebir seviyesinde oluyor. Bazı sentetik testlerde farkın bundan daha büyük olması yanıltıcı olabilir. Bilindiği üzere ROP’ler, grafik işleme hattının son aşamalarından sorumludur. Görüntünün son piksellerini farklı işlemlerle işlerler. Bu süreçlerden sonra verileri farklı renk formatlarına dönüştürerek bellek kullanımını optimize ederler.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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