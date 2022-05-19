Nvidia GeForce GTX 1630'un teknik özellikleri belli oldu: 31 Mayıs'ta geliyor

Önümüzdeki aylarda RTX 4000 serisini duyurmaya hazırlanan Nvidia, GTX 1600 serisine yeni bir giriş seviyesi model daha ekleyecek gibi gözüküyor. VideoCardz tarafından GeForce GTX 1630 modelinin teknik detayları ve tanıtım tarihi ortaya çıktı.
31 Mayıs'ta geliyor
Bildirilenlere göre GTX 1630, TU117-300 yongasının kırpılmış bir versiyonu olan 12nm Turing TU117-150 yongasından güç alacak. Bununla birlikte 64 bit veriyolu hızı, 512 CUDA çekirdeği ve 75W TDP'ye sahip olması beklenen yeni ekran kartı, aynı zamanda 12 Gbps hızında 4 GB GDDR6 bellek çözümü ile gelecek.
GTX 1630 her ne kadar GTX 1650’nin kırpılmış bir versiyonu olsa da, Nvidia kartın saat hızlarında büyük bir yükseltmeye gitmiş. GTX 1650’nin sahip olduğu maksimum 1590 MHz hızlara kıyasla 1800 MHz’ye kadar ulaşan bir saat hızıyla gelecek yeni ekran kartı, toplam 96 GB/s bant genişliği sunacak. Böylece GDDR5 bellek çözümü ile gelen GTX 1650 modelinin hemen arkasına konumlandırılmış olacak.
Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Computex açılış konuşmasında GTX 1630'un teknik özelliklerinin ve fiyatının resmiyete kavuşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D