Nvidia GeForce GTX 1630'un teknik özellikleri belli oldu: 31 Mayıs'ta geliyor

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Önümüzdeki aylarda RTX 4000 serisini duyurmaya hazırlanan Nvidia, GTX 1600 serisine yeni bir giriş seviyesi model daha ekleyecek gibi gözüküyor. VideoCardz tarafından GeForce GTX 1630 modelinin teknik detayları ve tanıtım tarihi ortaya çıktı.

31 Mayıs'ta geliyor

Bildirilenlere göre GTX 1630, TU117-300 yongasının kırpılmış bir versiyonu olan 12nm Turing TU117-150 yongasından güç alacak. Bununla birlikte 64 bit veriyolu hızı, 512 CUDA çekirdeği ve 75W TDP'ye sahip olması beklenen yeni ekran kartı, aynı zamanda 12 Gbps hızında 4 GB GDDR6 bellek çözümü ile gelecek.

Nvidia RTX 4000 serisi beklenenden erken çıkış yapabilir 1 gün önce eklendi

GTX 1630 her ne kadar GTX 1650’nin kırpılmış bir versiyonu olsa da, Nvidia kartın saat hızlarında büyük bir yükseltmeye gitmiş. GTX 1650’nin sahip olduğu maksimum 1590 MHz hızlara kıyasla 1800 MHz’ye kadar ulaşan bir saat hızıyla gelecek yeni ekran kartı, toplam 96 GB/s bant genişliği sunacak. Böylece GDDR5 bellek çözümü ile gelen GTX 1650 modelinin hemen arkasına konumlandırılmış olacak.

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Computex açılış konuşmasında GTX 1630'un teknik özelliklerinin ve fiyatının resmiyete kavuşması bekleniyor.

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