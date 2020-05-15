Nvidia DGX SuperPOD ile yapay zeka performansı rekor kırıyor

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7nm sürecinde geliştirdiği Ampere mimarisinin ilk üyesi olan GA100 grafik çekirdeğini kurumsal sistemler için tanıtan Nvidia, farklı yapılarla farklı kategorilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Nvidia DGX SuperPOD bunlardan birisi.

Nvidia DGX SuperPOD neler sunuyor?

DGX POD konsepti DGX yapay zeka sistemlerinin ilk döneminden bu yana Nvidia’nın ürün gamında yer alıyor. Konseptin içerisine birden faza DGX sistemi eklenerek rekor yapay zeka performansı elde ediliyor.

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Nvidia DGX SuperPOD ise bu konsepti bir adım daha ileriye taşıyor ve bir süper bilgisayar haline dönüşüyor. Yeni DGX SuperPOD içerisinde tam 140 adet DGX A100 sistemi yer alıyor. Detaylara girmek gerekirse toplamda 1120 adet GA 100 grafik çekirdeği, 44800GB HBM2E bellek ve 280 AMD EPYC ROME 7742 işlemcisi barındıran bir canavar haline geliyor.

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Nvidia DGX SuperPOD konsepti 700 PLFOPS yapay zeka performansı ile rekorlara imza atıyor. Otonom araçlar, genom araştırmaları veya doğal dil algılama gibi önemli sektörlerde SuperPOD konsepti büyük katkılar sağlayacak.

Nvidia DGX SuperPOD konsepti tek tek DGX A100 sistemi kurmak yerine toplu sistemlere ihtiyaç duyan kurumları hedefliyor. NVIDIA DGXpert programı ile de bu kurumlara danışmanlık hizmeti verilecek. Yine Nvidia bir referans mimari de hazırladı ve kurumlar kendi tasarımlarını da oluşturabilecekler. Nvidia DGX SuperPOD için fiyat belli değil ancak tek bir DGX A100 sistemi 200000$ olduğu için 30 milyon dolar civarında bir fiyat beklemek gerek.

https://www.techpowerup.com/267109/nvidia-dgx-a100-systems-feature-amd-epyc-rome-processors

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