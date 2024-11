Tam Boyutta Gör DLSS destekli oyun kütüphanesini genişletmeyi sürdüren Nvidia, bugün DLSS desteğine kavuşan yeni oyunları ve platform gelişmelerini paylaştı. Halihazırda 600'ün üzerinde oyun ve uygulamaya destek sunan teknoloji, şimdi Silent Hill 2, Planet Coaster 2, Empire of the Ants, DUCKSIDE ve daha fazlası için hazır.

Nvidia, DLSS ve Reflex desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

Kaçıranlar için Nvidia DLSS ve Reflex için, oyun performansını artırmaya yönelik yapay zeka teknolojileri diyebiliriz. Derin öğrenme destekli süper-örnekleme (DLSS) ile birlikte, oyunu düşük bir çözünürlükte oynasanız dahi, yapay zeka destekli DLSS teknolojisiyle birlikte kareler önceden oluşturuluyor ve çözünürlük farkını hissetmemeniz sağlanıyor.

Bu sayede kullanıcılar, her sene yeni ekran kartı almadan bile sevdiği oyunları oynayabiliyor. Nvidia cephesinden gelen açıklamayla birlikte, Planet Coaster 2, Empire of the Ants, DUCKSIDE, SILENT HILL 2 ve Kristala oyunları da DLSS destekli oyunlar arasında yerini aldı. İşte Nvidia'nın paylaştığı tam liste:

Planet Coaster 2 DLSS 3, DLAA & Reflex

Empire of the Ants DLSS 3 & Reflex

DUCKSIDE DLSS 3, DLAA & Reflex

SILENT HILL 2 DLSS 3 Frame Generation

Kristala DLSS 3 & Reflex

Hatırlatmakta fayda var ki söz konusu teknolojiler neredeyse her hafta yeni ve piyasada olan oyunlara ekleniyor. Dolayısıyla listenin sürekli olarak güncellendiğini belirtelim.

