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    Nvidia, DLSS ve Reflex desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

    Frame Generation başta olmak üzere DLSS teknolojisine olan yatırımlarını sürdüren Nvidia, DLSS desteği kazanan güncel yeni oyunları duyurdu. İşte o oyunlar...  
    Nvidia, DLSS ve Reflex desteği kazanan yeni oyunları duyurdu Tam Boyutta Gör
    DLSS destekli oyun kütüphanesini genişletmeyi sürdüren Nvidia, bugün DLSS desteğine kavuşan yeni oyunları ve platform gelişmelerini paylaştı. Halihazırda 600'ün üzerinde oyun ve uygulamaya destek sunan teknoloji, şimdi Silent Hill 2, Planet Coaster 2, Empire of the Ants, DUCKSIDE ve daha fazlası için hazır.

    Nvidia, DLSS ve Reflex desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

    Kaçıranlar için Nvidia DLSS ve Reflex için, oyun performansını artırmaya yönelik yapay zeka teknolojileri diyebiliriz. Derin öğrenme destekli süper-örnekleme (DLSS) ile birlikte, oyunu düşük bir çözünürlükte oynasanız dahi, yapay zeka destekli DLSS teknolojisiyle birlikte kareler önceden oluşturuluyor ve çözünürlük farkını hissetmemeniz sağlanıyor.

    Bu sayede kullanıcılar, her sene yeni ekran kartı almadan bile sevdiği oyunları oynayabiliyor. Nvidia cephesinden gelen açıklamayla birlikte, Planet Coaster 2, Empire of the Ants, DUCKSIDE, SILENT HILL 2 ve Kristala oyunları da DLSS destekli oyunlar arasında yerini aldı. İşte Nvidia'nın paylaştığı tam liste:

    • Planet Coaster 2 DLSS 3, DLAA & Reflex
    • Empire of the Ants DLSS 3 & Reflex
    • DUCKSIDE DLSS 3, DLAA & Reflex
    • SILENT HILL 2 DLSS 3 Frame Generation
    • Kristala DLSS 3 & Reflex

    Hatırlatmakta fayda var ki söz konusu teknolojiler neredeyse her hafta yeni ve piyasada olan oyunlara ekleniyor. Dolayısıyla listenin sürekli olarak güncellendiğini belirtelim. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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