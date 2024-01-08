Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RTX 40 SUPER serisinin tanıtım görüntüleri sızdı! İşte özellikleri ve fiyatı

    GeForce RTX 40 SUPER ekran kartlarının tanıtım görüntüleri sızdı. Peki SUPER serisi neler sunuyor? İşte RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER fiyatı ve özellikleri
    RTX 40 SUPER serisinin tanıtım görüntüleri sızdı! İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    Önde gelen donanım üreticilerinden Nvidia, bildiğiniz gibi RTX 40 SUPER serisini duyurmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için seride yer alacak ekran kartları, daha önce birçok kez doğrulandı. Şimdi ise etkinliğe saatler kala, RTX 40 SUPER serisine ait tanıtım görüntüleri ortaya çıktı. İşte RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER fiyatı ve özellikleri

    GeForce RTX 40 SUPER serisi özellikleri

    Bildiğiniz gibi RTX 40 SUPER serisi, mevcut RTX 4070, 4070 Ti ve RTX 4080 modellerinin daha hızlı versiyonlarından oluşacak. Bu bağlamda yeni GPU'lar hem bellek hem de AI tarafında yükseltmeler ve 12VHPWR güç bağlantısı ile geliyor. Gelin SUPER serisinin özelliklerine ve fiyatlarına göz atalım.

    RTX 4080 SUPER

    Aşağıda da görebileceğiniz gibi sızdırılan sunum görüntüleri, RTX SUPER serisinin, gölgelendirici, ışın izleme ve tensör çekirdeklerinin performansına odaklanıyor. Bu doğrultuda RTX 4080 SUPER, 10.240 CUDA çekirdeği, 16GB GDDR6X bellek (23 Gbps) ve 320W toplam güce (TGP) sahip olacak. Ancak Nvidia, ortalama güç tüketiminin oyunlarda 246W, boşta ise 15W civarında olacağını söylüyor.

    RTX 40 SUPER serisinin tanıtım görüntüleri sızdı! İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    Detaylara inersek, ekran kartı 64MB L2 önbellek, 256 bit veriyolu, 2.295MHz/2.550MHz saat hızı sunacak. AI tarafında ise 121 RT çekirdeği (3.nesil), 836 Tensor Çekirdeği ve 52 TFLOPS FP16 performansı söz konusu. Bu doğrultuda Nvidia, RTX 3080 Ti'dan iki kata kadar daha hızlı olacağını söylüyor.

    Fiyat konusunda RTX 4080 SUPER, 999 dolardan satışa çıkacak. Bu rakam, RTX 4080'in lansman fiyatından 200 dolar daha düşük. Kartın 31 Ocak'tan itibaren raflarda yerini alması bekleniyor. 

    • CUDA: 10.240
    • Taban saat hızı: 2,295 MHz
    • Boost saat hızı: 2,559 MHz
    • Bellek: 16 GB GDDR6X 23Gbps
    • Bellek arayüzü: 256 bit
    • Bant genişliği: 736 Gb/sn
    • DLSS: DLSS 3
    • TGP: 320W (246W Ort. Oyun)
    • Performans: 52 TFLOPS FP16
    • Fiyatı: 999 Dolar

    RTX 4070 Ti SUPER

    RTX 4070 Ti SUPER'e gelirsek, ekran kartı 8.440 CUDA çekirdeği ve 16GB GDDR6X belleğe sahip. Bu aşamada 256 bit veriyolu, 48MB önbellek 2.340MHz-2610MHz saat hızı ve 44 TFLOPS FP16 performansı mevcut. Ayrıca RTX 3070 Ti'den 2,5 kata kadar daha hızlı olacak. Ancak bunun arkasında DLSS 3.0 Frame Generation desteğinin bulunduğunu belirtelim.

    RTX 40 SUPER serisinin tanıtım görüntüleri sızdı! İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    RTX 4070 Ti SUPER, 226W (Oyun) ve 12W (boşta) ortalama TDP'ye sahip. AI bölümünde ise, 102 RT çekirdeği (3.nesil) ve 706 Tensor (4.nesil) Çekirdeğinden destek alıyor. Fiyat bölümünde ise değişim yok. RTX 4070 Ti SUPER 24 Ocak'tan itibaren selefi ile aynı 799 dolardan kullanıcılara sunulacak.
    • CUDA: 8.448
    • Taban saat hızı: 2,340 MHz
    • Boost saat hızı: 2,610 MHz
    • Bellek: 16 GB GDDR6X 21Gbps
    • Bellek arayüzü: 256 bit
    • Bant genişliği: 672 Gb/sn
    • DLSS: DLSS 3
    • TGP: 285W (226W Ort. Oyun)
    • Performans: 44 TFLOPS FP16
    • Fiyatı: 799 Dolar

    RTX 4070 SUPER

    RTX 4070 SUPER ise, RTX 40 SUPER ailesindeki en büyük yükseltmelerden biri konumunda. Ekran kartı, 7.168 CUDA çekirdeği, 36MB L2 önbellek, 192 bit veriyolu ve 21Gbps 12GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu kombinasyonda ise 504 GB/sn bant genişliği elde edilmiş. Ayrıca 1.980MHz temel, 2.475MHz arttırılmış saat hızı ve 220W TGP'ye sahip. 

    RTX 40 SUPER serisinin tanıtım görüntüleri sızdı! İşte özellikler Tam Boyutta Gör
    Ekran kartındaki bir diğer yükseltme ise AI tarafında. RTX 4070 SUPER, 82 RT Çekirdeği (3.nesil) ve 568 Tensor Çekirdeği (4.nesil) ile geliyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, RTX 4070'in 184 Tensor Çekirdeği, 46 RT çekirdeğine sahip olduğunu hatırlatalım. Böylece Nvidia, 36 TFLOPS FP16 performansına işaret ediyor. Fiyatı ise 599 dolardan başlayacak. Açıklanan çıkış tarihi 17 Ocak.
    • CUDA: 4325
    • Taban saat hızı: 2,31 GHz
    • Boost saat hızı: 2,54 Ghz
    • Bellek: 8 GB ve 16 GB
    • Bellek arayüzü: 128 bit
    • DLSS: DLSS 3
    • TGP: 140W
    • Fiyatı: 599 Dolar

    Peki SUPER serisinde farklar neler? 

    Özellikler RTX 4070 RTX 4070 SUPER RTX 4070 Ti RTX 4070 Ti SUPER RTX 4080 RTX 4080 SUPER
    CUDA Çekirdeği 5.888 7.168 7.680 8.448 9.728 10.240
    Taban / artırılmış saat hızı 1.920MHz  2.475MHz 1.980MHz  2475MHz 2.310MHz 2.610MHz

    2.340MHz 2610MHz

    		 2.205MHz 2505MHz 2.295MHz 2550MHz
    Bellek 12GB GDDR6X 21Gbps 12GB GDDR6X 21Gbps 12GB GDDR6X 21Gbps 16GB GDDR6X 21Gbps 16GB GDDR6X 22.4Gbps 16GB GDDR6X 23Gbps
    Bellek arayüzü 192-Bit 192-Bit 192-Bit 256-Bit 256-Bit 256-Bit
    Bant genişliği 504 Gb/sn 504 Gb/sn 504 Gb/sn 672 Gb/sn 717 Gb/sn 736 Gb/sn
    DLSS 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
    TGP 200W 220W 285W 285W 320W 320W
    Tensor Çekirdeği 184 568 240 706 304 836
    RT Çekirdeği 46 82 60 102 76 121
    Fiyat 599 Dolar 599 Dolar 799 Dolar 799 Dolar 1.199 Dolar 999 Dolar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    visa kart hangi banka koalay sigorta güvenilir mi gta 4 hile nasıl yazılır göze diş macunu kaçması zararlı mı tekdüze anlatım nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız