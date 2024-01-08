RTX 40 SUPER serisinin tanıtım görüntüleri sızdı! İşte özellikleri ve fiyatı

- GeForce RTX 40 SUPER serisi özellikleri
- RTX 4080 SUPER
- RTX 4070 Ti SUPER
- RTX 4070 SUPER
- Peki SUPER serisinde farklar neler?
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GeForce RTX 40 SUPER serisi özellikleri
Bildiğiniz gibi RTX 40 SUPER serisi, mevcut RTX 4070, 4070 Ti ve RTX 4080 modellerinin daha hızlı versiyonlarından oluşacak. Bu bağlamda yeni GPU'lar hem bellek hem de AI tarafında yükseltmeler ve 12VHPWR güç bağlantısı ile geliyor. Gelin SUPER serisinin özelliklerine ve fiyatlarına göz atalım.
RTX 4080 SUPER
Aşağıda da görebileceğiniz gibi sızdırılan sunum görüntüleri, RTX SUPER serisinin, gölgelendirici, ışın izleme ve tensör çekirdeklerinin performansına odaklanıyor. Bu doğrultuda RTX 4080 SUPER, 10.240 CUDA çekirdeği, 16GB GDDR6X bellek (23 Gbps) ve 320W toplam güce (TGP) sahip olacak. Ancak Nvidia, ortalama güç tüketiminin oyunlarda 246W, boşta ise 15W civarında olacağını söylüyor.
Fiyat konusunda RTX 4080 SUPER, 999 dolardan satışa çıkacak. Bu rakam, RTX 4080'in lansman fiyatından 200 dolar daha düşük. Kartın 31 Ocak'tan itibaren raflarda yerini alması bekleniyor.
- CUDA: 10.240
- Taban saat hızı: 2,295 MHz
- Boost saat hızı: 2,559 MHz
- Bellek: 16 GB GDDR6X 23Gbps
- Bellek arayüzü: 256 bit
- Bant genişliği: 736 Gb/sn
- DLSS: DLSS 3
- TGP: 320W (246W Ort. Oyun)
- Performans: 52 TFLOPS FP16
- Fiyatı: 999 Dolar
RTX 4070 Ti SUPER
RTX 4070 Ti SUPER'e gelirsek, ekran kartı 8.440 CUDA çekirdeği ve 16GB GDDR6X belleğe sahip. Bu aşamada 256 bit veriyolu, 48MB önbellek 2.340MHz-2610MHz saat hızı ve 44 TFLOPS FP16 performansı mevcut. Ayrıca RTX 3070 Ti'den 2,5 kata kadar daha hızlı olacak. Ancak bunun arkasında DLSS 3.0 Frame Generation desteğinin bulunduğunu belirtelim.
- CUDA: 8.448
- Taban saat hızı: 2,340 MHz
- Boost saat hızı: 2,610 MHz
- Bellek: 16 GB GDDR6X 21Gbps
- Bellek arayüzü: 256 bit
- Bant genişliği: 672 Gb/sn
- DLSS: DLSS 3
- TGP: 285W (226W Ort. Oyun)
- Performans: 44 TFLOPS FP16
- Fiyatı: 799 Dolar
RTX 4070 SUPER
RTX 4070 SUPER ise, RTX 40 SUPER ailesindeki en büyük yükseltmelerden biri konumunda. Ekran kartı, 7.168 CUDA çekirdeği, 36MB L2 önbellek, 192 bit veriyolu ve 21Gbps 12GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu kombinasyonda ise 504 GB/sn bant genişliği elde edilmiş. Ayrıca 1.980MHz temel, 2.475MHz arttırılmış saat hızı ve 220W TGP'ye sahip.
- CUDA: 4325
- Taban saat hızı: 2,31 GHz
- Boost saat hızı: 2,54 Ghz
- Bellek: 8 GB ve 16 GB
- Bellek arayüzü: 128 bit
- DLSS: DLSS 3
- TGP: 140W
- Fiyatı: 599 Dolar
Peki SUPER serisinde farklar neler?
|Özellikler
|RTX 4070
|RTX 4070 SUPER
|RTX 4070 Ti
|RTX 4070 Ti SUPER
|RTX 4080
|RTX 4080 SUPER
|CUDA Çekirdeği
|5.888
|7.168
|7.680
|8.448
|9.728
|10.240
|Taban / artırılmış saat hızı
|1.920MHz 2.475MHz
|1.980MHz 2475MHz
|2.310MHz 2.610MHz
|
2.340MHz 2610MHz
|2.205MHz 2505MHz
|2.295MHz 2550MHz
|Bellek
|12GB GDDR6X 21Gbps
|12GB GDDR6X 21Gbps
|12GB GDDR6X 21Gbps
|16GB GDDR6X 21Gbps
|16GB GDDR6X 22.4Gbps
|16GB GDDR6X 23Gbps
|Bellek arayüzü
|192-Bit
|192-Bit
|192-Bit
|256-Bit
|256-Bit
|256-Bit
|Bant genişliği
|504 Gb/sn
|504 Gb/sn
|504 Gb/sn
|672 Gb/sn
|717 Gb/sn
|736 Gb/sn
|DLSS
|3.0
|3.0
|3.0
|3.0
|3.0
|3.0
|TGP
|200W
|220W
|285W
|285W
|320W
|320W
|Tensor Çekirdeği
|184
|568
|240
|706
|304
|836
|RT Çekirdeği
|46
|82
|60
|102
|76
|121
|Fiyat
|599 Dolar
|599 Dolar
|799 Dolar
|799 Dolar
|1.199 Dolar
|999 Dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.