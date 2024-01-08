RTX 40 SUPER serisinin tanıtım görüntüleri sızdı! İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Önde gelen donanım üreticilerinden Nvidia, bildiğiniz gibi RTX 40 SUPER serisini duyurmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için seride yer alacak ekran kartları, daha önce birçok kez doğrulandı. Şimdi ise etkinliğe saatler kala, RTX 40 SUPER serisine ait tanıtım görüntüleri ortaya çıktı. İşte RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER fiyatı ve özellikleri

GeForce RTX 40 SUPER serisi özellikleri

Bildiğiniz gibi RTX 40 SUPER serisi, mevcut RTX 4070, 4070 Ti ve RTX 4080 modellerinin daha hızlı versiyonlarından oluşacak. Bu bağlamda yeni GPU'lar hem bellek hem de AI tarafında yükseltmeler ve 12VHPWR güç bağlantısı ile geliyor. Gelin SUPER serisinin özelliklerine ve fiyatlarına göz atalım.

RTX 4080 SUPER

Aşağıda da görebileceğiniz gibi sızdırılan sunum görüntüleri, RTX SUPER serisinin, gölgelendirici, ışın izleme ve tensör çekirdeklerinin performansına odaklanıyor. Bu doğrultuda RTX 4080 SUPER, 10.240 CUDA çekirdeği, 16GB GDDR6X bellek (23 Gbps) ve 320W toplam güce (TGP) sahip olacak. Ancak Nvidia, ortalama güç tüketiminin oyunlarda 246W, boşta ise 15W civarında olacağını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Detaylara inersek, ekran kartı 64MB L2 önbellek, 256 bit veriyolu, 2.295MHz/2.550MHz saat hızı sunacak. AI tarafında ise 121 RT çekirdeği (3.nesil), 836 Tensor Çekirdeği ve 52 TFLOPS FP16 performansı söz konusu. Bu doğrultuda Nvidia, RTX 3080 Ti'dan iki kata kadar daha hızlı olacağını söylüyor.

Fiyat konusunda RTX 4080 SUPER, 999 dolardan satışa çıkacak. Bu rakam, RTX 4080'in lansman fiyatından 200 dolar daha düşük. Kartın 31 Ocak'tan itibaren raflarda yerini alması bekleniyor.

CUDA : 10.240

: 10.240 Taban saat hızı: 2,295 MHz

2,295 MHz Boost saat hız ı: 2,559 MHz

ı: 2,559 MHz Bellek : 16 GB GDDR6X 23Gbps

: 16 GB GDDR6X 23Gbps Bellek arayüzü : 256 bit

: 256 bit Bant genişliği: 736 Gb/sn

736 Gb/sn DLSS : DLSS 3

: DLSS 3 TGP : 320W (246W Ort. Oyun)

: 320W (246W Ort. Oyun) Performans: 52 TFLOPS FP16

52 TFLOPS FP16 Fiyatı: 999 Dolar

RTX 4070 Ti SUPER

RTX 4070 Ti SUPER'e gelirsek, ekran kartı 8.440 CUDA çekirdeği ve 16GB GDDR6X belleğe sahip. Bu aşamada 256 bit veriyolu, 48MB önbellek 2.340MHz-2610MHz saat hızı ve 44 TFLOPS FP16 performansı mevcut. Ayrıca RTX 3070 Ti'den 2,5 kata kadar daha hızlı olacak. Ancak bunun arkasında DLSS 3.0 Frame Generation desteğinin bulunduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör RTX 4070 Ti SUPER, 226W (Oyun) ve 12W (boşta) ortalama TDP'ye sahip. AI bölümünde ise, 102 RT çekirdeği (3.nesil) ve 706 Tensor (4.nesil) Çekirdeğinden destek alıyor. Fiyat bölümünde ise değişim yok. RTX 4070 Ti SUPER 24 Ocak'tan itibaren selefi ile aynı 799 dolardan kullanıcılara sunulacak.

CUDA : 8.448

: 8.448 Taban saat hızı: 2,340 MHz

2,340 MHz Boost saat hız ı: 2,610 MHz

ı: 2,610 MHz Bellek : 16 GB GDDR6X 21Gbps

: 16 GB GDDR6X 21Gbps Bellek arayüzü : 256 bit

: 256 bit Bant genişliği: 672 Gb/sn

672 Gb/sn DLSS : DLSS 3

: DLSS 3 TGP : 285W (226W Ort. Oyun)

: 285W (226W Ort. Oyun) Performans: 44 TFLOPS FP16

44 TFLOPS FP16 Fiyatı: 799 Dolar

RTX 4070 SUPER

RTX 4070 SUPER ise, RTX 40 SUPER ailesindeki en büyük yükseltmelerden biri konumunda. Ekran kartı, 7.168 CUDA çekirdeği, 36MB L2 önbellek, 192 bit veriyolu ve 21Gbps 12GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu kombinasyonda ise 504 GB/sn bant genişliği elde edilmiş. Ayrıca 1.980MHz temel, 2.475MHz arttırılmış saat hızı ve 220W TGP'ye sahip.

Tam Boyutta Gör Ekran kartındaki bir diğer yükseltme ise AI tarafında. RTX 4070 SUPER, 82 RT Çekirdeği (3.nesil) ve 568 Tensor Çekirdeği (4.nesil) ile geliyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, RTX 4070'in 184 Tensor Çekirdeği, 46 RT çekirdeğine sahip olduğunu hatırlatalım. Böylece Nvidia, 36 TFLOPS FP16 performansına işaret ediyor. Fiyatı ise 599 dolardan başlayacak. Açıklanan çıkış tarihi 17 Ocak.

CUDA : 4325

: 4325 Taban saat hızı: 2,31 GHz

2,31 GHz Boost saat hız ı: 2,54 Ghz

ı: 2,54 Ghz Bellek : 8 GB ve 16 GB

: 8 GB ve 16 GB Bellek arayüzü : 128 bit

: 128 bit DLSS : DLSS 3

: DLSS 3 TGP : 140W

: 140W Fiyatı: 599 Dolar

Peki SUPER serisinde farklar neler?

Özellikler RTX 4070 RTX 4070 SUPER RTX 4070 Ti RTX 4070 Ti SUPER RTX 4080 RTX 4080 SUPER CUDA Çekirdeği 5.888 7.168 7.680 8.448 9.728 10.240 Taban / artırılmış saat hızı 1.920MHz 2.475MHz 1.980MHz 2475MHz 2.310MHz 2.610MHz 2.340MHz 2610MHz 2.205MHz 2505MHz 2.295MHz 2550MHz Bellek 12GB GDDR6X 21Gbps 12GB GDDR6X 21Gbps 12GB GDDR6X 21Gbps 16GB GDDR6X 21Gbps 16GB GDDR6X 22.4Gbps 16GB GDDR6X 23Gbps Bellek arayüzü 192-Bit 192-Bit 192-Bit 256-Bit 256-Bit 256-Bit Bant genişliği 504 Gb/sn 504 Gb/sn 504 Gb/sn 672 Gb/sn 717 Gb/sn 736 Gb/sn DLSS 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 TGP 200W 220W 285W 285W 320W 320W Tensor Çekirdeği 184 568 240 706 304 836 RT Çekirdeği 46 82 60 102 76 121 Fiyat 599 Dolar 599 Dolar 799 Dolar 799 Dolar 1.199 Dolar 999 Dolar

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RTX 40 SUPER serisinin tanıtım görüntüleri sızdı! İşte özellikler