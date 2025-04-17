Nvidia GeForce 576.02 sürücüsü yayınlandı: İki sorun çözülüyor

Nvidia GeForce 576.02 sürücüsü yayınlandı
Güncelleme notlarına göre GeForce 576.02 Game Ready Sürücüsü, RTX 5060 Ti desteğinin yanı sıra Black Myth: Wukong, No More Room in Hell 2 ve Marvel Rivals için DLSS 4 Çoklu Çerçeve Oluşturma özelliğini beraberinde getiriyor.
Çözülen sorunlara gelirsek sürücü, G-Sync ve DLSS uygulamarıyla ilgili çökmeleri ve sorunları ele alan çok sayıda düzeltme içeriyor. Örneğin Nvidia, Windows 11 24H2 için uyku modundan çıkarken yaşanan siyah ekran sorununun çözüldüğünü söylüyor. Ayrıca DisplayPort 2.1'de görülen sorunlar da bu sürücüyle ele alınıyor.
Son olarak 576.02 güncellemesi, Fortnite'da yaşanan rastgele çökmeler, oyun boşta kaldıktan sonra Star Wars Outlaws'da yaşanan donma, Monster Hunter Wilds'ın çökmesi, Overwatch 2'de VSYNC kullanırken oluşan takılmaları da düzeltiyor. Hellblade 2, Control, The Last of Us Part 1 ve Uncharted: Legacy of Thieves Collection için de çeşitli düzeltmeler mevcut .
Nvidia 576.02 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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