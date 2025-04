Tam Boyutta Gör Bilgisayar performansı söz konusu olduğunda bildiğiniz gibi sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde de Nvidia, en yeni GeForce 576.02 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, kararlılık ve siyah ekran sorunlarına ek olarak birden fazla oyuna destek getiriyor.

Nvidia GeForce 576.02 sürücüsü yayınlandı

Güncelleme notlarına göre GeForce 576.02 Game Ready Sürücüsü, RTX 5060 Ti desteğinin yanı sıra Black Myth: Wukong, No More Room in Hell 2 ve Marvel Rivals için DLSS 4 Çoklu Çerçeve Oluşturma özelliğini beraberinde getiriyor.

Çözülen sorunlara gelirsek sürücü, G-Sync ve DLSS uygulamarıyla ilgili çökmeleri ve sorunları ele alan çok sayıda düzeltme içeriyor. Örneğin Nvidia, Windows 11 24H2 için uyku modundan çıkarken yaşanan siyah ekran sorununun çözüldüğünü söylüyor. Ayrıca DisplayPort 2.1'de görülen sorunlar da bu sürücüyle ele alınıyor.

Nvidia'ya lisans şoku: H20 çiplerine ihracat kısıtlaması geldi 14 sa. önce eklendi

Son olarak 576.02 güncellemesi, Fortnite'da yaşanan rastgele çökmeler, oyun boşta kaldıktan sonra Star Wars Outlaws'da yaşanan donma, Monster Hunter Wilds'ın çökmesi, Overwatch 2'de VSYNC kullanırken oluşan takılmaları da düzeltiyor. Hellblade 2, Control, The Last of Us Part 1 ve Uncharted: Legacy of Thieves Collection için de çeşitli düzeltmeler mevcut .

Nvidia 576.02 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia GeForce 576.02 sürücüsü yayınlandı: İki sorun çözülüyor