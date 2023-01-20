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    Nvidia, GeForce MX serisi ekran kartlarını sonlandırabilir

    Geçtiğimiz haftalarda RTX 40 dizüstü ekran kartlarını tanıtan Nvidia, ince ve hafif dizüstü bilgisayalar için tasarlanan GeForce MX serisine son verebilir. İşte detaylar
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    Nvidia, GeForce MX serisi ekran kartlarını sonlandırabilir Tam Boyutta Gör
    İnce ve hafif dizüstüler bilgisayarlar için GeForce MX serisi ekran kartlarını piyasaya süren Nvidia, gelecek planlarında önemli bir değişikliğe gidecek gibi gözüküyor. Çin merkezli yayın kaynağı ITHome, Nvidia'nın uzun süredir devam eden MX serisi ile yolları ayıracağını ortaya çıkardı.

    Nvidia MX serisi için işler zorlaşıyor

    Bilmeyenler için en son Nvidia, 15-25W aralığında RTX 2050 ile benzer özelliklere sahip olan​​​​​​​ MX 570'i piyasaya sürdü. 64-bit bellek veri yolu, GDDR6 bellek ve 2048 CUDA çekirdeğini temel alan model, Intel Arc A370M, GeForce GTX 1650 veya Radeon RX 6300M ​​grafik kartlarına yakın bir performans sunuyor.

    Ancak günümüzde Intel ve AMD, el konsollarının popüler olması ile birlikte tümleşik GPU çalışmalarına hız kazandırmış durumda. Zira iki şirket, yeni video codec bileşenleri ve hatta yapay zekâ ile hızlandırılmış iş yüklerini destekleyen entegre grafik çözümlerine sahip. Söz konusu Iris ve RDNA 2 iGPU'lar, kullanıcıların popüler MMO veya gündelik oyunlara ulaşmasına da fırsat tanıyor. 

    AMD ve Intel'e ek olarak Nvidia, dizüstüler için 35W TDP’ye sahip RTX 4050 mobil ekran kartını kullanıma sunacak. Böylece düşük güçlü MX serisi ile alt seviye kartlar arasındaki makasın giderek daralacağını söyleyebiliriz. Şirket henüz MX serisi kartların devam edip etmeyeceği konusunda açıklama yapmadı. Ancak şirketin Ada Lovelace mimarili MX modelleri için sessizliğini koruması da sızıntıları doğruluyor.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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