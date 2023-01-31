Nvidia GeForce RTX 4070 özellikleri belli oldu

RTX 4070 özellikleri belli oldu
GPU-Z platformunda yer alan bilgilere göre 5888 CUDA çekirdekli AD104-250/251 yongasından güç alacak RTX 4070, 12GB GDDR6X bellek, 192 bit veri yolu, 1920 MHz temel ve 2475 MHz arttırılmış saat hızına sahip olacak. Söz konusu frekans değerlerin bir üst model RTX 4070 Ti’dan 135 MHz ve 390 MHz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Nvidia, RTX 4070'in özellikleri ve çıkış tarihi hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşmadı. Ancak kısa süre önce paylaşılan sızıntılar, kartın şubat ayında seri üretime gireceğini bildiriliyor. Nvidia'nın ayrıca Ada mimarili bir Titan modeli geliştirdiği de onaylandı. Veri tabanında RTX 4090 ile benzer saat hızlarında görüntülenen amiral gemisi kart, 48 GB GDDR6X bellek kapasitesi ile karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?