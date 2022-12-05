Nvidia, GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 fiyatlarında indirime gidiyor

Nvidia’nın yapmış olduğu indirim çok yüksek değil. Aktarılanlara göre %5 düzeyinde bir indirim söz konusu. GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 kartları Avrupa pazarlarında sırasıyla 1949 Euro ve 1469 Euro fiyat etiketiyle boy göstermekteydi. Ancak görünüşe göre Nvidia, referans kartlarında resmi bir indirime gidiyor.
RTX 4090 ve RTX 4080 fiyatları düştü
Nvidia tarafından indirimin neden yapıldığına dair bir açıklama yok. Öte yandan ağırlıklı olarak ABD pazarında yapılan Black Friday ve Cyber Monday kampanyaları Avrupa tarafında eksik kalmıştı. Dolayısıyla bu bir alternatif çözüm olabilir. Öte yandan bir başka seçenek de değişen Dolar/Euro kuru olabilir.
Bununla birlikte Nvidia’nın fiyat indirimlerinin üretici firmaların kendi tasarımlı modellerini de etkilemesi beklenmekte. Yani özel tasarımlarda da yüzde 5-10 arasında bir indirim görebiliriz. Sen olarak AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarının piyasaya çıkışı için de sadece 8 gün kaldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım