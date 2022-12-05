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    Nvidia, GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 fiyatlarında indirime gidiyor

    Nvidia’nın GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 ekran kartları halihazırda piyasasın en güçlüleri olmaya devam ediyor. Nvidia ise bu kartların fiyatlarında indirime giderek cazibelerini artırıyor.
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    Nvidia, GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 fiyatlarında indirime gitti Tam Boyutta Gör
    Birkaç ay önce tanıtılan ve bir süredir de piyasada olan GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 ekran kartlarında Nvidia bir fiyat indirimine gidiyor. Şimdilik indirimler Avrupa bölgesinde sunulmaya başlanmış durumda ve kartların fiyatları çıkış fiyatlarından daha düşük seviyede konumlandırılmakta.

    Nvidia’nın yapmış olduğu indirim çok yüksek değil. Aktarılanlara göre %5 düzeyinde bir indirim söz konusu. GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 kartları Avrupa pazarlarında sırasıyla 1949 Euro ve 1469 Euro fiyat etiketiyle boy göstermekteydi. Ancak görünüşe göre Nvidia, referans kartlarında resmi bir indirime gidiyor.

    RTX 4090 ve RTX 4080 fiyatları düştü

    RTX 4090 ve RTX 4080 fiyatları düştü Tam Boyutta Gör
    Halihazırda RTX 4090 FE ekran kartı 1859 Euro fiyat noktasında bulunabiliyor. Bu yaklaşık olarak yüzde 5 düzeyinde bir indirime tekabül ediyor. Aynı şekilde artık RTX 4080 kartı da 1399 Euro fiyat etiketine sahip durumda. Ancak tekrar belirtelim, bu fiyatlar şimdilik Founders Edition yani referans kartlarda ve Avrupa pazarında geçerli.

    Nvidia tarafından indirimin neden yapıldığına dair bir açıklama yok. Öte yandan ağırlıklı olarak ABD pazarında yapılan Black Friday ve Cyber Monday kampanyaları Avrupa tarafında eksik kalmıştı. Dolayısıyla bu bir alternatif çözüm olabilir. Öte yandan bir başka seçenek de değişen Dolar/Euro kuru olabilir.

    Bununla birlikte Nvidia’nın fiyat indirimlerinin üretici firmaların kendi tasarımlı modellerini de etkilemesi beklenmekte. Yani özel tasarımlarda da yüzde 5-10 arasında bir indirim görebiliriz. Sen olarak AMD Radeon RX 7900 XTX ve RX 7900 XT kartlarının piyasaya çıkışı için de sadece 8 gün kaldı.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 53 dakika önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 8 saat önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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