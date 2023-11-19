Tam Boyutta Gör Nvidia'nın yeni nesil Blackwell mimarili GeForce RTX 50 GPU'ları TSMC'nin en gelişmiş düğümünü kullanacak ve DisplayPort 2.1 standardını destekleyecek.

Twitter (X)'da Nvidia'ya yakınlığıyla tanınan Kopite7kimi kullanıcısının iddiasına göre yeni GPU'lar TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretilecek.

Performans ve verimlilikte önemli artış olacak

Yeni üretim süreci Nvidia'nın şuanki GPU'larında kullandığı 4nm sürecine göre %25-30 güç tüketiminde azalma, %10-15 transistör başına performans artışı, %42 küçük hacim ve yoğunlukta 1.7 kat artış sunuyor. Bu önemli kazanımlar Nvidia'ya watt başına performansta GeForce RTX 40 "Ada Lovelace" serisine göre önemli kazanımlar getirebilir. Aynı zamanda AMD ile rekabette önemli avantaj kazandırabilir.

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GDDR7 bellekler ile gelecek

Nvidia'nın HPC (Yüksek performans hesaplama) ve yapay zeka odaklı Blackwell GPU'ları da HBM3e bellekleri gibi 3nm süreciyle üretilecekler. Bu arada Nvidia'nın oyun odaklı kartlarının GDDR7 bellekler ile geleceği iddia ediliyor. Blackwell ailesi hem oyun hem de HPC/AI odaklı olarak geliştiriliyor.

Diğer yandan AMD'nin Radeon RX 7000 serisinde olduğu gibi Nvidia da DisplayPort 2.1 teknolojisini kartlarında sunmayı planlıyor. GeForce RTX 50 Blackwell grafik işlemcilerinin 2024'ün sonuyla 2025'in başı arasında tanıtılması bekleniyor.

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Nvidia GeForce RTX 50 serisi TSMC'nin 3nm süreciyle üretilecek