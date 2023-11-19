Nvidia GeForce RTX 50 serisi TSMC'nin 3nm süreciyle üretilecek

Twitter (X)'da Nvidia'ya yakınlığıyla tanınan Kopite7kimi kullanıcısının iddiasına göre yeni GPU'lar TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretilecek.
Performans ve verimlilikte önemli artış olacak
Yeni üretim süreci Nvidia'nın şuanki GPU'larında kullandığı 4nm sürecine göre %25-30 güç tüketiminde azalma, %10-15 transistör başına performans artışı, %42 küçük hacim ve yoğunlukta 1.7 kat artış sunuyor. Bu önemli kazanımlar Nvidia'ya watt başına performansta GeForce RTX 40 "Ada Lovelace" serisine göre önemli kazanımlar getirebilir. Aynı zamanda AMD ile rekabette önemli avantaj kazandırabilir.
GDDR7 bellekler ile gelecek
Nvidia'nın HPC (Yüksek performans hesaplama) ve yapay zeka odaklı Blackwell GPU'ları da HBM3e bellekleri gibi 3nm süreciyle üretilecekler. Bu arada Nvidia'nın oyun odaklı kartlarının GDDR7 bellekler ile geleceği iddia ediliyor. Blackwell ailesi hem oyun hem de HPC/AI odaklı olarak geliştiriliyor.
Diğer yandan AMD'nin Radeon RX 7000 serisinde olduğu gibi Nvidia da DisplayPort 2.1 teknolojisini kartlarında sunmayı planlıyor. GeForce RTX 50 Blackwell grafik işlemcilerinin 2024'ün sonuyla 2025'in başı arasında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.