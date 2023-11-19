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    Nvidia GeForce RTX 50 serisi TSMC'nin 3nm süreciyle üretilecek

    Nvidia'nın yeni nesil Blackwell mimarili GeForce RTX 50 GPU'ları TSMC'nin en gelişmiş düğümünü olan 3nm ile üretilecek ve DisplayPort 2.1 standardını destekleyecek.
    Nvidia GeForce RTX 50 serisi TSMC'nin 3nm süreciyle üretilecek Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yeni nesil Blackwell mimarili GeForce RTX 50 GPU'ları TSMC'nin en gelişmiş düğümünü kullanacak ve DisplayPort 2.1 standardını destekleyecek.

    Twitter (X)'da Nvidia'ya yakınlığıyla tanınan Kopite7kimi kullanıcısının iddiasına göre yeni GPU'lar TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretilecek.

    Performans ve verimlilikte önemli artış olacak

    Yeni üretim süreci Nvidia'nın şuanki GPU'larında kullandığı 4nm sürecine göre %25-30 güç tüketiminde azalma, %10-15 transistör başına performans artışı, %42 küçük hacim ve yoğunlukta 1.7 kat artış sunuyor. Bu önemli kazanımlar Nvidia'ya watt başına performansta GeForce RTX 40 "Ada Lovelace" serisine göre önemli kazanımlar getirebilir. Aynı zamanda AMD ile rekabette önemli avantaj kazandırabilir.

    GDDR7 bellekler ile gelecek

    Nvidia'nın HPC (Yüksek performans hesaplama) ve yapay zeka odaklı Blackwell GPU'ları da HBM3e bellekleri gibi 3nm süreciyle üretilecekler. Bu arada Nvidia'nın oyun odaklı kartlarının GDDR7 bellekler ile geleceği iddia ediliyor. Blackwell ailesi hem oyun hem de HPC/AI odaklı olarak geliştiriliyor.

    Diğer yandan AMD'nin Radeon RX 7000 serisinde olduğu gibi Nvidia da DisplayPort 2.1 teknolojisini kartlarında sunmayı planlıyor. GeForce RTX 50 Blackwell grafik işlemcilerinin 2024'ün sonuyla 2025'in başı arasında tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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