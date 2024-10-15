Nvidia hisseleri uçuşa geçti: Apple'ı tahtından edebilir

Nvidia hisseleri uçuşa geçti
Nvidia hisseleri dün piyasaların açılmasıyla yüzde 2,5 civarı artarak 138,07 dolar seviyesine yükseldi. Bu da markanın piyasa değerini 3,38 trilyon dolar seviyesine yükseltiyor dünyanın en değerli ikinci şirketi yapıyor. Listenin ilk sırasında ise 3,51 trilyon dolarla Apple, üçüncü sırasında ise 3,12 trilyon dolarla Microsoft'un bulunduğunu hatırlatalım.
Geçmişe dönece olursak, Nvidia hisseleri 14,86 dolar olduğu Ocak 2023'ten bu yana tırmanıyor. Daha önce ise bugüne kadar en çok 140,76 dolar seviyelerini görmüştü. Tabii ki bunu büyük çoğunlukla yapay zeka ve onun inanılmaz talebine borçlu ve yükselişin şaşırtıcı olmadığını belirtmek gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.