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    Anlık Bildirim

    Nvidia hisseleri uçuşa geçti: Apple'ı tahtından edebilir

    Nvidia'nın mevcut piyasa değeri 3.39 trilyon dolar seviyesine ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. GPU devi, dünyanın en değerli şirketi olma yolunda Apple'a meydan okuyor.
    Nvidia hisseleri uçuşa geçti: Apple'ı tahtından edebilir! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken, Nvidia son yılların en başarılı şirketlerinden biri hâline geldi. Öyle ki hisse fiyatları tüm tahminleri aşarak son birkaç yılda resmen uçuş gösterdi. Yakın tarihte ise bu yükselişin yavaşlayacağına yönelik tahminler duymuştuk. Ancak bunun olacağına dair hala hiçbir işaret görmüyoruz. Hatta dünyanın en değerli şirketi olmak üzere.

    Nvidia hisseleri uçuşa geçti

    Nvidia hisseleri dün piyasaların açılmasıyla yüzde 2,5 civarı artarak 138,07 dolar seviyesine yükseldi. Bu da markanın piyasa değerini 3,38 trilyon dolar seviyesine yükseltiyor dünyanın en değerli ikinci şirketi yapıyor. Listenin ilk sırasında ise 3,51 trilyon dolarla Apple, üçüncü sırasında ise 3,12 trilyon dolarla Microsoft'un bulunduğunu hatırlatalım.

    Nvidia hisseleri uçuşa geçti: Apple'ı tahtından edebilir! Tam Boyutta Gör
    Ancak mevcut eğilim devam ederse Nvidia'nın Apple'ı dünyanın en değerli şirketi olarak tahtından edeceği neredeyse kesin. Bunun içinse Nvidia hisse senedi fiyatının 141 dolar seviyesini aşması yeterli. Keza analistlerin son tahminleri de bu oranların biraz daha artacağını yönünde.

    Geçmişe dönece olursak, Nvidia hisseleri 14,86 dolar olduğu Ocak 2023'ten bu yana tırmanıyor. Daha önce ise bugüne kadar en çok 140,76 dolar seviyelerini görmüştü. Tabii ki bunu büyük çoğunlukla yapay zeka ve onun inanılmaz talebine borçlu ve yükselişin şaşırtıcı olmadığını belirtmek gerek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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