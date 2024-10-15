Nvidia hisseleri uçuşa geçti: Apple'ı tahtından edebilir

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Tam Boyutta Gör Günümüzde yapay zeka çiplerine yönelik talep artmaya devam ederken, Nvidia son yılların en başarılı şirketlerinden biri hâline geldi. Öyle ki hisse fiyatları tüm tahminleri aşarak son birkaç yılda resmen uçuş gösterdi. Yakın tarihte ise bu yükselişin yavaşlayacağına yönelik tahminler duymuştuk. Ancak bunun olacağına dair hala hiçbir işaret görmüyoruz. Hatta dünyanın en değerli şirketi olmak üzere.

Nvidia hisseleri uçuşa geçti

Nvidia hisseleri dün piyasaların açılmasıyla yüzde 2,5 civarı artarak 138,07 dolar seviyesine yükseldi. Bu da markanın piyasa değerini 3,38 trilyon dolar seviyesine yükseltiyor dünyanın en değerli ikinci şirketi yapıyor. Listenin ilk sırasında ise 3,51 trilyon dolarla Apple, üçüncü sırasında ise 3,12 trilyon dolarla Microsoft'un bulunduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Ancak mevcut eğilim devam ederse Nvidia'nın Apple'ı dünyanın en değerli şirketi olarak tahtından edeceği neredeyse kesin. Bunun içinse Nvidia hisse senedi fiyatının 141 dolar seviyesini aşması yeterli. Keza analistlerin son tahminleri de bu oranların biraz daha artacağını yönünde.

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Geçmişe dönece olursak, Nvidia hisseleri 14,86 dolar olduğu Ocak 2023'ten bu yana tırmanıyor. Daha önce ise bugüne kadar en çok 140,76 dolar seviyelerini görmüştü. Tabii ki bunu büyük çoğunlukla yapay zeka ve onun inanılmaz talebine borçlu ve yükselişin şaşırtıcı olmadığını belirtmek gerek.

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