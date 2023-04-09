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    Nvidia GeForce RTX 50 serisinden ilk bilgiler geldi: 2 kat daha hızlı olacak!

    Nvidia, RTX 40 serisi ekran kartlarında performans anlamında AMD’ye karşı net bir üstünlük kurmuş olsa da görünüşe göre GeForce RTX 50 serisinde firma ayağını gazdan çekmeyecek.
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    Nvidia GeForce RTX 50 Tam Boyutta Gör
    GeForce RTX 40 serisi, AMD rakiplerinin performans anlamında önünde yer almayı başardı. Ancak daha şimdiden gelecek nesil hakkında bilgiler ortaya çıkıyor. Yeni nesil GeForce RTX 50 serisi grafik kartlarının yeni Blackwell GPU mimarisini kullanması bekleniyor. Performans tarafında ise radikal bir artış yaşanabilir gibi görünüyor.

    RTX 50 serisi Blackwell mimarisini kullanacak

    Fısıltı gazetelerinde dolaşan son söylentiler Nvidia’nın RTX 50 serisinde kullanacağı Blackwell GPU mimarisini GTC 2024’te tanıtacağını belirtiyor. Nvidia’nın bu mimaride yine geleneksel yekpare bir kalıp yaklaşımını koruyacağı aktarılıyor. Yani AMD’in yaptığı gibi bir yonga tasarımına adım atmak istenmiyor. Bir diğer söylenti ise Blackwell GPU'larının üretim teknolojisi tarafında. Son bilgiler Nvidia’nın RTX 50 serisinde TSMC’nin 3nm üretim bantlarını kullanacağını söylüyor. Mevcut RTX 40 serisi TSMC 4N (optimize edilmiş 5nm) üretim teknolojisini kullanıyor.

    Ancak TSMC’nin 3nm sürecini kullanmak bir anlamda tüketicinin zararına da olabilir. Halihazırda TSMC 3nm önceki nesle göre yüzde 25 daha pahalı. Bu teknolojiye diğer firmaların da talebi büyük. Dolayısıyla üretimi güvence altına almak isteyenler daha fazla ödemeye razı olabilir. Bu maliyet artışının tüketiciye yansıma ihtimali masada diyebiliriz. Ancak 2024’e daha uzun bir süre var ve TSMC fiyatları düşürebilir.

    Mimaride büyük değişiklikler yapılacak

    Nvidia GeForce RTX 50 serisinden ilk bilgiler geldi! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Blackwell GPU'larının CUDA mimarisinde büyük bir revizyona sahip olacağı belirtiliyor. Sıfırdan bir tasarım olmasa da SM birimlerinin revize edilmesi ve ışın/yol izleme donanım birimlerinde daha fazla optimizasyon yapılacak. Nvidia son zamanlarda tam ışın izleme dediğimiz Path Tracing için modern AAA oyunlara baskı uyguluyor. Mevcut RTX 4090 bile tam ışın izlemeden DLSS aktif olmadan 30 FPS seviyesini 4K’da zor yakalıyor. Dolayısıyla yeni nesil GPU’da RT birimlerinin de değiştirilmesi olası.

    Nvidia’nın RTX 50 serisinde yapacağı bir diğer değişiklik ise bellek tarafında olacak. Bununla birlikte en güncel söylentiler üst seviye Blackwell GPU’larda 512 bit bellek veri yolunun kullanacağı aktarılıyor. Dolayısıyla 2 TB/sn’nin üzerinde bir bant genişliğini RTX 50 serisinde görebiliriz. Bu arada Nvidia’nın son 512 bitlik kartı GTX 285’ti. Blackwell GeForce RTX 50 serisinin ayrıca bir PCIe Gen 5 arayüzü kullandığı ve 3 GHz+ saat hızları sunduğu söyleniyor. RTX 50 serisinde (RTX 5090?) GB102 GPU’sunun kullanılması ve bunun 144 SM ve 96 MB L2 önbellek ile gelmesi bekleniyor. Mevcut AD102 GPU'sundaki aynı miktarda SM ve önbellek, ancak mimaride yapılan temel değişiklikler performansta önemli bir artış sağlayacak gibi görünüyor.

    Performans demişken, Blackwell’in mevcut nesle göre 2 kat veya daha fazla performans sunacağı aktarılıyor. Elbette şimdilik bu bilgiler çeşitli kaynaklara dayanan söylentilerden ibaret. Nvidia gelecek nesil hakkında herhangi bir bilgi paylaşmış değil. Önümüzdeki dönem ve aylarda gelecek nesil hakkında daha fazla bilgi çıkacaktır.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 1 gün önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    GeForce RTX 50, nvidia ve
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