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    Nvidia'nın yeni GPU adı sızdı: Blackwell-Next geliyor

    Nvidia henüz duyurulmayan Blackwell-Next GPU mimarisi Linux çekirdeğinde ortaya çıktı. Yeni yama, şirketin Blackwell sonrası veri merkezi GPU'ları için hazırlıklara başladığını gösteriyor.

    Nvidia'nın yeni GPU adı sızdı: Blackwell-Next geliyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın bir sonraki nesil GPU planlarına dair yeni sızıntılar ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre şirketin henüz resmi olarak duyurmadığı Blackwell-Next adı, Linux çekirdeğine gönderilen yeni bir yama içerisinde yer aldı. Bu da Nvidia mühendislerinin Blackwell sonrasındaki donanımlar için yazılım hazırlıklarına şimdiden başladığını gösteriyor.

    Blackwell-Next adı ilk kez göründü

    Blackwell-Next, NVGrace-GPU VFIO sürücüsüne ait bir Linux kernel yamasında geçiyor. Yamada, mevcut Grace Blackwell donanımı için kullanılan BAR0 polling yönteminin korunmaya devam ettiği, Blackwell-Next GPU'lar içinse CXL DVSEC tabanlı yeni bir hazır olma kontrolü eklendiği belirtiliyor. Kısacası Nvidia, yeni nesil platformda GPU belleğinin sistem tarafından nasıl kontrol edileceğine dair altyapıyı güncelliyor.

    Bu değişikliklerin Linux 7.2 döngüsü kapsamında VFIO alt sistemi üzerinde yapılan çalışmaların bir parçası olduğunu söyleyelim. Yamanın temel amacı, GPU belleğinin başlatma veya sıfırlama sonrasında hazır olup olmadığını kontrol etme yöntemini güncellemek. Ancak asıl dikkat çeken taraf, "Blackwell-Next" adının artık doğrudan yazılım tarafında görünür hale gelmiş olması.

    Paylaşılan görselde Nvidia'nın veri merkezi yol haritasına da yer veriliyor. Buna göre şirketin Blackwell sonrasında Rubin ve daha ileride Feynman mimarilerine geçmesi bekleniyor. Ayrıca veri merkezi tarafında kullanılan bu isimlerin tüketici ekran kartlarına da taşınabileceği konuşuluyor. Nvidia'nın daha önce Blackwell tabanlı yeni N-serisi çözümlerden söz etmesi de bu ihtimali doğrular nitelikte.

    Şimdilik Blackwell-Next'in teknik detayları bilinmiyor. Ancak Linux tarafında desteğin hazırlanıyor olması, şirketin yalnızca Rubin ve Feynman gibi uzak takvimli mimarilere değil, Blackwell ile Rubin arasına konumlanabilecek ara bir nesle de hazırlandığına işaret. Bu nedenle Blackwell-Next adı önümüzdeki dönemde veri merkezi GPU tarafında daha sık gündeme gelebilir.

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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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