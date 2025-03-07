Nvidia, RTX 50 laptop GPU’larındaki eksik ROP iddialarını yalanladı

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Tam Boyutta Gör Son günlerde Nvidia’nın RTX 50 serisi dizüstü GPU’larının da masaüstü muadilleri gibi eksik ROP sorunu yaşadığına dair iddialar gündeme gelmişti. Bu konudaki raporlara göre, Nvidia, dizüstü bilgisayar üreticilerinden hatalı RTX 50 serisi GPU’lara sahip modelleri piyasaya sürmeden önce tespit etmelerini istedi. Ancak Nvidia, yaptığı resmi açıklamada bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

RTX 50 laptop GPU’ları sorunsuz

Nvidia GeForce küresel halkla ilişkiler direktörü Ben Berraondo, “Tüm iş ortaklarımız standart test prosedürümüzün bir parçası olarak kontroller yapmaya devam ediyor” derken dizüstü bilgisayarlardaki RTX 50 GPU’larının eksik ROP sorunundan etkilenmediğini net bir şekilde ifade etti.

Nvidia’nın açıklamaları mobildeki RTX 50 GPU’larının sorunsuz olduğunu ortaya koysa da bu sorunun gerçekten var olup olmadığına dair net bir doğrulama sunmuyor. Eğer bir hata söz konusu olduysa bile, Nvidia bu durumu kamuoyuna açıklamadan önce düzeltmiş olabilir. Her halükarda firma, kullanıcıların sorun yaşamayacağını söylüyor.

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Ek olarak Nvidia, RTX 50 serisi dizüstü GPU’larındaki ROP eksikliği sorunu tamamen giderildiğini bildirmişti. Ancak bu durum, serinin yaşadığı diğer sorunları değiştirmiyor. Nvidia’nın hem masaüstü hem de dizüstü RTX 50 serisi GPU’ları, tedarik zinciri problemleri nedeniyle büyük gecikmeler yaşıyor. Üst segment cihazların Ocak’tan Mart’a, orta ve alt segment cihazların ise Mart’tan Nisan’a ertelendiği bildiriliyor. Hatta Nvidia’nın dizüstü bilgisayar GPU’ları için nihai vBIOS'u daha yeni dağıttığı söyleniyor.

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Nvidia, RTX 50 laptop GPU’larında eksik ROP olmadığını söyledi