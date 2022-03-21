Nvidia GH100 çekirdeği sızdırıldı

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Nvidia’nın yarın yapacağı geleneksel grafik teknolojileri konferansında 5nm sürecindeki Hopper mimarisinin tanıtılacağı artık kesin gibiyken ilginç sızıntılar da gelmeye başladı. Nvidia GH100 ana birim olacak.

Nvidia GH100 neler sunuyor?

Nvidia Hopper mimarisi sunuculara yönelik olarak 5nm sürecinde geliştirildi. Oyuncular için ise önümüzdeki dönemde Ada Lovelace mimarisini göreceğiz. Sunucu tarafında Nvidia ilk kez çoklu zar çözümünü kullanacak.

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Nvidia GH100 toplamda 8 grafik kümesi - GPC ile geliyor. Her küme içerisinde 9 adet işlem birimi, her birim içerisinde 2 adet çoklu akış işlemcisi bulunuyor. Tahminlere göre 144 çoklu işlemcide 9216 CUDA çekirdeği veya 17512 FP32 çekirdeği bulunuyor. Çekirdeğe 4MB Seviye 2 ön bellek ayrılmış. AMD Instinct MI250 hızlandırısına göre 3 kat fazla bellek mevcut. Lovelace kartlarında da 96MB seviyesine kadar ön bellek olacağı gündeme gelmişti.

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Nvidia GH100 firmanın farklı bir çözüm izlediği ilk yonga konumunda. Toplam 8 GPC biriminin sadece 1 tanesinde 3D motoru aktif. Bu birim gerekli grafik yükünü üzerine alıyor. Diğer 7 birim ise genel amaçlı işlemlere yoğunlaşıyor. Gerekirse bu konfigürasyonda değişiklikler yapılabilecek.

Diğer bir ayrıntı ise GH100 çekirdeğinin çoklu zar yapısında olmaması ancak çoklu zar yapısını oluşturan unsur olacak. İki adet GH100 çekirdeğinden oluşan GH202 çoklu zar çözümünün yarın tanıtılması bekleniyor. Yine PCIe tarzında GH100 hızlandırıcısının tüm çekirdekleri açık olmayacağı ifade ediliyor.

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