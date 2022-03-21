Nvidia Hopper mimarisi bu hafta tanıtılıyor

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Nvidia’nın geleneksel grafik mimarisi konferansı yarın itibariyle start alacak. Nvidia’nın ARM mimarisine dayanan yeni Grace sunucu işlemci platformu ve Hopper çok zarlı sunucu grafik platformunun tanıtılması bekleniyor. Nvidia da ipuçlarını vermeye başladı.

Nvidia Hopper mı geliyor?

Nvidia’nın yeni RTX 3000 SUPER ekran kartlarının da tanıtılmasını beklediğimiz grafik konferansının sloganı Hopped Up olarak belirlenmiş. Bu da Hopper mimarisinin tanıtılacağını gösteriyor.

Nvidia'nın Hopper mimarisi iddialı geliyor: İşte detaylar 1 ay önce eklendi

Nvidia’nın sunuculara çok zarlı bir yonga sistemini getireceği Hopper mimarisi 5nm sürecinde geliştirildi. 140 milyardan fazla transistöre ev sahipliği yapacak olan Hopper bu bakımdan oldukça büyük ve 900 milimetre kare seviyesine ulaşıyor.

Yapay zekâ, makine öğrenme ve derin öğrenme teknolojileri konusunda yenilikler sunması beklenen Nvidia Hopper mimarisi şimdiden bir süper bilgisayar ve bir süper bilgisayar platform ihalesini kazanmış durumda. Bunlar 2023 yılında hayata geçecek.

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