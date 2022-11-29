Yarı iletken sektöründe düşüş başladı

Tam Boyutta Gör Pandemi ve küresel çip krizi ile birlikte rekor yükselişlere sahne olan yarı iletken sektörü de artık frene bastı. Bu yıl yavaşlama belirtileri gösteren sektör gelecek yıl ise doğrudan düşüşe başlıyor.

Yonga sektörü darda

Yapılan Pazar araştırmalarına göre 2021 yılında 595 milyar dolar gelir elde ederek yüzde 26.3 gibi önemli bir oranda büyüme gösteren yarı iletken sektörü bu yıl 618 milyar dolar gelir ile yüzde 4 civarında büyüyecek. 2023 yılında ise 596 milyar dolar gelir ile yüzde 3.6 küçülecek.

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Sektörde en büyük küçülmeyi yüzde 16.2 ile DRAM pazarı yaşayacak. NAND pazarının ise yüzde 13.7 küçüleceği öngörülüyor. Bu rakamlar son kullanıcı satışları için geçerli. Zira yükselen enflasyon ile tüketiciler artık eskime döngülerini daha da uzatmış durumda. Kurumsal piyasada dengenin çok bozulmayacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar global enflasyonun 2023 yılı boyunca da devam edeceğini ön görüyor. Bu bakımdan tüketici tarafında tasarruf tedbirleri ön planda olacak. Elektronik ürün sektöründe bir süre daha yükseliş görmek pek mümkün olmayacak gibi.

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Yonga sektörü küçülmeye doğru gidiyor