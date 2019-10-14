NVIDIA, klasik PC oyunlarına ışın izleme özelliği kazandırmaya devam edecek

DSOGaming isimli sitenin NVIDIA tarafından yayınlanan iş ilanında yakaladığı bir detaya göre şirket, klasik PC oyunlarına ışın izleme desteği (RTX) sağlayacak bir program üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Quake 2 RTX’in oyun dünyasında oldukça fazla ses getirmesinin ardından başlaması düşünülen programın çok tutulan ancak adı henüz açıklanmayan bir klasik oyunla hayata geçirileceği ifade ediliyor.
NVIDIA’nın Lightspeed Stüdyoları tarafından ışın izleme teknolojiyle yeniden hayat bulması düşünülen oyunlar “itinayla” seçildiği belirtiliyor.
Ayrıca Bkz. "Band of Brothers ve The Pacific’in devamı niteliğinde olan Masters of the Air, Apple TV+’a geliyor "
2015 yılında NVIDIA tarafından kurulan Lightspeed Stüdyoları, PC oyunlarını Android tabanlı NVIDIA Shield gibi cihazlar için uyarlamasıyla biliniyor. Şirket bu kapsamda Half-Life 2, Doom 3 ve Portal gibi oyunların Android sürümleri üzerinde çalışmıştı.
Henüz bir ihtimal bile olsa Lightspeed’in bahsi geçen oyunları ışın izleme teknolojisiyle cilalayıp piyasaya sürme olasılığı, RTX kart sahiplerini fazlasıyla heyecanlandıracaktır diye düşünüyoruz. Oldukça kısıtlı sayıda bulunan ışın izleme destekli oyun pazarına bu tür girişimlerin ivme kazandıracağını da tahmin etmek zor olmayacaktır.
RTX desteğiyle yeniden hayat bulmasını umduğunuz oyunları siz de yorumlarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın.
https://www.polygon.com/2019/10/12/20911421/nvidia-ray-tracing-rtx-ports-classic-pc-games Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AMD konuyla ilgili bir tane data verdi mi? Bu iş cahil youtuberların aşağıladığı kadar kolay olsa başta AMD kalkar nvidia ile dalga geçerdi. Demek ki konu müşteriyi kazıklamak veya bir oyuna yetememek değil. Konu çok başka yerlerde. Rakip derin uykuda. Hala bir tane slayt yok. Bizimkilerde burda oydu buydu diye alakasız yorumlar yazar durur. AMD ryzen serisinde yaptığı gibi vole vursa 3-4 kat fazlasını verse bizde bayram edeceğiz ama bu işler öyle kolay değil işte. Sırf nvidianın bu atağı yüzünden yeni nesil konsollara zorla Ray Trace getirildi. Nasıl yaptı ışığı ne kadar çözer hala kocaman bir sır. Nvidia olmasa bunu da görmeyecektik. Grafik sektöründen uzak, hayatı fps sayacı olan, gözüyle gördüğünü anlamayıp sadece fps sayacı okuyan bir oyuncu kitlesinin RT nin ne olduğunu anlamasını beklemek saçma zaten. Bu konunun ne olduğunu ve artık neden gerektiğini merak edenler aşağıdaki oyun ve teknoloji anlatımında aradıkları bütün cevapları bulabilir
youtube.com/...
[DHTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=blbu0g9DAGA&feature=youtu.be]
Bi ara Phsyx vardı noldu kayboldu gitti , oyunlarda eksikliğini hiçbir zaman hissetmediğimiz gibi gün gelicek bu teknolojide gereksiz olucak
Yine ne varsa AMD de var Vulkan gelmese DX12 yi adam gibi geliştirmezlerdi