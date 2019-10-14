NVIDIA, klasik PC oyunlarına ışın izleme özelliği kazandırmaya devam edecek

Tam Boyutta Gör DSOGaming isimli sitenin NVIDIA tarafından yayınlanan iş ilanında yakaladığı bir detaya göre şirket, klasik PC oyunlarına ışın izleme desteği (RTX) sağlayacak bir program üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Quake 2 RTX’in oyun dünyasında oldukça fazla ses getirmesinin ardından başlaması düşünülen programın çok tutulan ancak adı henüz açıklanmayan bir klasik oyunla hayata geçirileceği ifade ediliyor.

NVIDIA’nın Lightspeed Stüdyoları tarafından ışın izleme teknolojiyle yeniden hayat bulması düşünülen oyunlar “itinayla” seçildiği belirtiliyor.

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2015 yılında NVIDIA tarafından kurulan Lightspeed Stüdyoları, PC oyunlarını Android tabanlı NVIDIA Shield gibi cihazlar için uyarlamasıyla biliniyor. Şirket bu kapsamda Half-Life 2, Doom 3 ve Portal gibi oyunların Android sürümleri üzerinde çalışmıştı.

Henüz bir ihtimal bile olsa Lightspeed’in bahsi geçen oyunları ışın izleme teknolojisiyle cilalayıp piyasaya sürme olasılığı, RTX kart sahiplerini fazlasıyla heyecanlandıracaktır diye düşünüyoruz. Oldukça kısıtlı sayıda bulunan ışın izleme destekli oyun pazarına bu tür girişimlerin ivme kazandıracağını da tahmin etmek zor olmayacaktır.

RTX desteğiyle yeniden hayat bulmasını umduğunuz oyunları siz de yorumlarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın.

https://www.polygon.com/2019/10/12/20911421/nvidia-ray-tracing-rtx-ports-classic-pc-games