Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia’nın beklenen RTX 50 serisi “nöral işleme” ile geliyor

    Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Nvidia'nın RTX 5090, 5080, 5070 Ti ve 5070'i yeni 'nöral işleme' ile geliyor. Yeni teknolojilerin grafik işleme ve görüntülemede devrim yaratacağı söyleniyor.
    Nvidia’nın beklenen RTX 50 serisi “nöral işleme” ile geliyor Tam Boyutta Gör
    CES 2025 yaklaşıyor ve ekran kartı dünyasının devlerinden Inno3D, Nvidia’nın yeni nesil RTX 50 serisi ekran kartlarına dair ipuçlarıyla gündemi hareketlendiriyor. Inno3D’nin basın açıklamasında yer alan ifadeler, yeni bir "Gelişmiş DLSS" teknolojisi ve "Neural Rendering” veya “Nöral İşleme” gibi dikkat çeken yeniliklere işaret ediyor.

    Nvidia RTX 50 serisi detaylanıyor

    Inno3D'nin CES 2025 için hazırladığı basın bülteni açık olmak gerekirse oldukça belirsiz ve çeşitli yorumlamalara açık. Ancak firmanın yapay zekaya yaptığı vurgular Nvidia’nın bir şeyler hazırladığına işaret ediyor. Inno3D’nin açıklamasına göre, yeni nesil DLSS teknolojisi (Deep Learning Super Sampling), daha yüksek FPS ve üstün görsel kalite sunacak. Bu tanımlama muhtemelen DLSS 4’e bir atıf.

    Nvidia’nın beklenen RTX 50 serisi “nöral işleme” ile geliyor Tam Boyutta Gör
    DLSS 3’ün kareler arası boşlukları doldurma yeteneği ile büyük beğeni topladığı düşünülürse, DLSS 4'ün daha ileri düzeyde kare oluşturma, hatta oyun içi nesnelerin yapay zeka ile sıfırdan yaratılmasını sağlayabileceği konuşuluyor.

    Inno3D’nin üzerinde durduğu bir diğer yenilik ise "Neural Rendering”. Şirket, bu teknolojinin grafiklerin işlenme ve görüntülenme biçiminde devrim yaratacağını belirtti. Nvidia’nın bir önceki dönemde tanıttığı Neural Texture Compression (NTC) teknolojisinin bu kapsamda geliştirilmiş bir versiyonla karşımıza gelebileceği düşünülüyor. NTC, dokuları daha verimli şekilde sıkıştırarak yüksek çözünürlüklü görüntülerin daha az depolama alanıyla işlenmesini sağlıyordu. Bu sayede, Nvidia’nın sıkça eleştirilen 8 GB bellek sınırlamasına da bir çözüm sunulabileceği tahmin ediliyor...

    Bu arada yakın tarihli farklı sızıntılara göre Nvidia, RTX 5090 modelinde 32 GB GDDR7 belleğe yer verecek. RTX 5080 modelinde bu, 16 GB seviyesine, RTX 5070 modelinde 12 GB seviyesine ve RTX 5060 modelinde ise 8 GB seviyesine düşecek. Nvidia’nın Ocak ayındaki CES 2025’te yeni kartları tanıtması bekleniyor. Ayrıca CES kapsamında AMD de RDNA 4 mimarisini temel alan yeni kartlarını tanıtacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli Chery'den 13.700 dolarlık elektrikli SUV

    Profil resmi
    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    golf mü polo mu airdrop coin kazanma cimcif ne demek muallak tutarı ne demek kuleli askeri lisesi mezunu ünlüler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    HUAWEI Pura 70 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız