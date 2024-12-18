Nvidia’nın beklenen RTX 50 serisi “nöral işleme” ile geliyor

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Tam Boyutta Gör CES 2025 yaklaşıyor ve ekran kartı dünyasının devlerinden Inno3D, Nvidia’nın yeni nesil RTX 50 serisi ekran kartlarına dair ipuçlarıyla gündemi hareketlendiriyor. Inno3D’nin basın açıklamasında yer alan ifadeler, yeni bir "Gelişmiş DLSS" teknolojisi ve "Neural Rendering” veya “Nöral İşleme” gibi dikkat çeken yeniliklere işaret ediyor.

Nvidia RTX 50 serisi detaylanıyor

Inno3D'nin CES 2025 için hazırladığı basın bülteni açık olmak gerekirse oldukça belirsiz ve çeşitli yorumlamalara açık. Ancak firmanın yapay zekaya yaptığı vurgular Nvidia’nın bir şeyler hazırladığına işaret ediyor. Inno3D’nin açıklamasına göre, yeni nesil DLSS teknolojisi (Deep Learning Super Sampling), daha yüksek FPS ve üstün görsel kalite sunacak. Bu tanımlama muhtemelen DLSS 4’e bir atıf.

Tam Boyutta Gör DLSS 3’ün kareler arası boşlukları doldurma yeteneği ile büyük beğeni topladığı düşünülürse, DLSS 4'ün daha ileri düzeyde kare oluşturma, hatta oyun içi nesnelerin yapay zeka ile sıfırdan yaratılmasını sağlayabileceği konuşuluyor.

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Inno3D’nin üzerinde durduğu bir diğer yenilik ise "Neural Rendering”. Şirket, bu teknolojinin grafiklerin işlenme ve görüntülenme biçiminde devrim yaratacağını belirtti. Nvidia’nın bir önceki dönemde tanıttığı Neural Texture Compression (NTC) teknolojisinin bu kapsamda geliştirilmiş bir versiyonla karşımıza gelebileceği düşünülüyor. NTC, dokuları daha verimli şekilde sıkıştırarak yüksek çözünürlüklü görüntülerin daha az depolama alanıyla işlenmesini sağlıyordu. Bu sayede, Nvidia’nın sıkça eleştirilen 8 GB bellek sınırlamasına da bir çözüm sunulabileceği tahmin ediliyor...

Bu arada yakın tarihli farklı sızıntılara göre Nvidia, RTX 5090 modelinde 32 GB GDDR7 belleğe yer verecek. RTX 5080 modelinde bu, 16 GB seviyesine, RTX 5070 modelinde 12 GB seviyesine ve RTX 5060 modelinde ise 8 GB seviyesine düşecek. Nvidia’nın Ocak ayındaki CES 2025’te yeni kartları tanıtması bekleniyor. Ayrıca CES kapsamında AMD de RDNA 4 mimarisini temel alan yeni kartlarını tanıtacak.

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Nvidia’nın beklenen RTX 50 serisi “nöral işleme” ile geliyor